Almeyda defiende a Rayados y a la Liga MX: “Es una de las ligas más competitivas”

El entrenador Matías Almeyda resaltó la capacidad de adaptación del plantel ante serios problemas logísticos previos al viaje

Monterrey avanzó a las semifinales de la Leagues Cup después de vencer 2-1 a Chicago Fire, en un partido que llegó después de una serie de complicaciones logísticas para el equipo.

El entrenador de Rayados, Matías Almeyda explicó que el plantel tuvo que modificar su planificación por problemas con el traslado hacia Estados Unidos, situación que redujo el tiempo de preparación previo al duelo frente al conjunto de la MLS.

“Yo, viste que no digo que nunca pongo excusa, pero sí lo quiero decir porque este grupo está luchando de una manera especial. Nosotros teníamos programado llegar el domingo con tiempo. Nos subimos al avión, el avión intentó despegar, no despegó, lo quisieron arreglar, esperamos. El domingo estuvimos siete horas en el aeropuerto”, relató.

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Almeyda agregó que los cambios en la logística provocaron que el equipo entrenara hasta la noche previa al partido, aunque destacó la actitud del plantel durante ese proceso. “No hubo excusas y se lo quiero remarcar porque muchas veces a los futbolistas se los critica y este grupo que yo entreno estoy agradecido, porque tiene una predisposición y unas ganas que se ven reflejadas en estos partidos”, señaló.

Almeyda destaca a Orbelín Pineda y Lucas Ocampos

Uno de los momentos importantes del encuentro fue el gol de Orbelín Pineda, quien apareció al minuto 83 para darle la ventaja definitiva a Monterrey. “El gol de Orbe es una de las características que tiene él. Es un jugador que tiene un buen disparo en media distancia, pero aparte del gol le valoro esa entrega que tiene”, comentó.

El entrenador también habló sobre Lucas Ocampos, quien falló un penal durante el partido. “Cuando falló el penal, que no es muy habitual en él, insistió y para nosotros fue fundamental porque es un jugador muy importante para el grupo”, explicó.

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Almeyda consideró que esa respuesta forma parte de la identidad que busca construir en Monterrey y señaló que los jugadores deben mantenerse involucrados durante todo el encuentro.

Almeyda resalta la competencia de la Liga MX

El técnico también habló sobre su regreso al fútbol mexicano y defendió el nivel de la Liga MX frente a otras competencias que ha conocido durante su carrera como jugador y entrenador. “Soy un amante de la Liga MX. Lo declaré cuando estuve acá, cuando salí, cuando fui a Grecia y cuando fui a México. Siempre sabía que en algún momento iba a regresar, pero el momento se tenía que dar de una manera natural, no forzada”, explicó.

El estratega consideró que el campeonato mexicano cuenta con características que permiten que diferentes equipos compitan por los objetivos principales. “Veo una liga que es muy competitiva. La Liga Mexicana es una de las ligas más competitivas del mundo. Lo que pasa es que el mundo todavía no se dio cuenta de que la tiene que televisar porque no la conocen”, expresó.

Almeyda señaló que la estructura del torneo permite que los equipos tengan posibilidades durante la competencia y comparó el formato con otras ligas donde existen fases finales. “El formato de la liga hace que no gane siempre el mismo. Si gana siempre el mismo es porque puede, porque tiene y porque hace un buen trabajo. Ahora está más dividida que otras ligas y eso la enriquece”, añadió.

Almeyda reconoce el trabajo de Chicago Fire

Finalmente, habló sobre el rival y descartó que la victoria haya llegado por encontrar debilidades específicas del equipo estadounidense. “Es difícil buscarle un punto débil a Chicago. Es un equipo durísimo, está bien por línea, sus características individuales son buenas, tienen altura, velocidad y buen pie”, explicó.

Almeyda también reconoció el trabajo del entrenador de Chicago Fire y señaló que Rayados necesitaba mantener la concentración durante todo el encuentro. “Tiene un gran entrenador que los hace jugar muy bien al fútbol. Sabíamos que enfrentábamos este equipo y que teníamos que estar sumamente concentrados para poder derrotarlo”, comentó.

Con la victoria, Monterrey continúa con vida en la Leagues Cup y Almeyda mantiene el mensaje interno del equipo: competir partido a partido y sostener el trabajo realizado durante el torneo.

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