Gregg Berhalter lamenta la eliminación del Chicago Fire ante Monterrey: “No estuvimos a nuestro nivel”

Berhalter lamentó los errores defensivos y ofensivos que dejaron fuera al conjunto de la MLS ante el cuadro regiomontano

Gregg Berhalter. GEOFF STELLFOX/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

La eliminación del Chicago Fire en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 ante Monterrey dejó un sabor amargo para Gregg Berhalter. El técnico del conjunto de la MLS reconoció que Rayados hizo lo necesario para avanzar, pero consideró que su equipo quedó fuera debido a una actuación por debajo de su nivel.

El entrenador estadounidense señaló que Chicago Fire no mostró la versión que había presentado en otros partidos del torneo y aceptó que un rendimiento de ese tipo era difícil de sostener ante un rival como Monterrey.

“Creo que la forma en que defienden siempre hace que las cosas sean difíciles. Pero dicho eso, creo que vamos a mirar atrás y lamentar nuestro desempeño en este partido. Creo que tuvimos demasiados jugadores en el campo con actuaciones por debajo de su nivel. Y, ya saben, no se puede vencer a un equipo como Monterrey cuando sucede eso”, explicó en conferencia de prensa posterior al encuentro.

Berhalter reconoció que el resultado no fue consecuencia de una diferencia amplia entre ambos equipos, sino de la capacidad de Monterrey para aprovechar sus oportunidades y de los errores cometidos por su propio plantel. “Si me preguntan si es un equipo mucho mejor, la respuesta sería no. Pero ellos ganaron, avanzaron y nosotros no. Eso es lo que quiero decir cuando digo que vamos a mirar atrás y lamentar nuestro desempeño en este partido”, afirmó.

Berhalter cuestiona la falta de precisión ofensiva ante Rayados

El estratega del Chicago Fire también analizó las dificultades que tuvo su equipo para progresar con el balón ante la presión de Monterrey. Berhalter explicó que los movimientos defensivos de Rayados generaron problemas para encontrar espacios y avanzar con claridad hacia el último tercio del campo.

“Cuando se juega bajo una presión así, en la que rápidamente se pasa a un marcaje hombre a hombre al acercarse al mediocampo, es difícil avanzar el balón hacia buenas posiciones. Es difícil llevar el balón al último tercio de su campo con calma, así que las cosas tienen que suceder muy rápido”, comentó.

El entrenador consideró que su equipo no tuvo la precisión necesaria para superar esa presión y generar opciones claras de gol. “Cada pase debe ser preciso. Y nosotros no logramos eso hoy. No me gustó la forma en que lo habilitamos. No me gustó la manera en que intentábamos entrar al área y él no tuvo ninguna oportunidad”, señaló.

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Chicago Fire deberá corregir los goles recibidos

Uno de los aspectos que más preocupó a Berhalter fue la manera en la que su equipo recibió goles durante los últimos encuentros. El técnico consideró que Chicago Fire cuenta con los elementos necesarios para evitar ese tipo de situaciones. “Cuando observas el tamaño de nuestro grupo, somos demasiado grandes como para estar recibiendo goles de esta manera. Estoy muy, muy decepcionado con el desempeño en ese aspecto del juego”, explicó.

El entrenador recordó que los problemas defensivos se han repetido en partidos recientes y pidió corregirlos para evitar que vuelvan a costarle resultados al equipo. “En el partido contra Portland recibimos un gol tras un centro; en el último partido, otro tras un centro; y en este, en una jugada a balón parado. Tenemos que corregirlo”, afirmó.

Berhalter reconoce el mérito de Monterrey

Aunque expresó su molestia por el rendimiento de su equipo, Berhalter evitó restarle mérito a Monterrey y reconoció que el conjunto mexicano cumplió con su objetivo durante el encuentro.

“No quiero restarle nada al desempeño de Monterrey. Jugaron e hicieron lo que tenían que hacer, y eso es muy importante. Monterrey vino con la intención de hacernos el partido difícil, y eso fue lo que hizo. Y marcó un gol más que nosotros. Así que merecidamente avanzará a la siguiente ronda”, comentó.

Finalmente, el técnico del Chicago Fire explicó que su equipo debió asumir más riesgos en los minutos finales para buscar el empate, especialmente cuando Monterrey cerró espacios y protegió su ventaja. “Tenemos que jugar de forma más directa, llevar el balón hacia adelante, colocar a un defensa central allí arriba, dificultarles las cosas, llevar el balón a las bandas y centrarlo al área. Creo que dudamos un poco a la hora de meter el balón en el área”, concluyó.

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