¿Calendario a modo? América afronta un mes clave con hasta ocho partidos en 30 días

Las Águilas enfrentarán una etapa clave de la temporada con partidos de Liga MX y Leagues Cup que pondrán a prueba la profundidad del plantel

El América, con calendario complicado | Imago7

El América atraviesa un momento positivo en el Apertura 2026, con presencia en dos competencias y objetivos importantes por delante. Las Águilas marchan como líderes de la Liga MX y ya se encuentran instaladas en los cuartos de final de la Leagues Cup, torneo en el que buscarán conquistar un título internacional que se les ha negado en los últimos años.

Sin embargo, el equipo dirigido por Guillermo Almada está por entrar en una etapa de mayor exigencia. Aunque sus primeros compromisos de Liga MX fueron ante rivales que actualmente se encuentran fuera de puestos de clasificación, el calendario comenzará a elevar la dificultad con una seguidilla de partidos que pondrá a prueba la profundidad del plantel azulcrema.

De momento, América tiene contemplados seis partidos en un periodo de 30 días, entre el 26 de agosto y el 27 de septiembre. Esta cifra podría aumentar hasta ocho encuentros en caso de que el conjunto de Coapa avance en la Leagues Cup y dispute las fases finales del torneo internacional.

El calendario del América para el próximo mes

Las Águilas tendrán una combinación de partidos de Liga MX y Leagues Cup, con poco margen de descanso entre algunos compromisos. El calendario confirmado hasta ahora es el siguiente:

26 de agosto: América vs Columbus Crew | Cuartos de final Leagues Cup

América vs Columbus Crew | Cuartos de final Leagues Cup 29 de agosto: América vs Puebla | Liga MX

América vs Puebla | Liga MX 5 de septiembre: América vs Xolos | Liga MX

América vs Xolos | Liga MX 12 de septiembre: Cruz Azul vs América | Liga MX

Cruz Azul vs América | Liga MX 19 de septiembre: América vs Chivas | Liga MX

América vs Chivas | Liga MX 27 de septiembre: Necaxa vs América | Liga MX

La primera prueba de esta carga llegará ante el Columbus Crew, un duelo que representa una oportunidad para que América siga avanzando en la Leagues Cup y mantenga vivo el objetivo de conseguir un campeonato internacional.

En caso de superar al conjunto estadounidense, los dirigidos por Almada tendrían que disputar las semifinales de la Leagues Cup el 1 o 2 de septiembre. Además, asegurarían un partido adicional el 6 de septiembre, ya sea la final del torneo o el encuentro por el tercer lugar.

Almada deberá administrar el plantel azulcrema

La acumulación de partidos obligará a Guillermo Almada a utilizar la profundidad de su plantilla y realizar rotaciones constantes. En el escenario actual, América tendría un promedio de un partido cada cinco días, pero si avanza en la Leagues Cup el ritmo aumentaría a prácticamente un encuentro cada tres días y medio.

La gestión física será uno de los principales retos para el cuerpo técnico, especialmente porque el equipo tendrá que combinar la pelea por el liderato de Liga MX con la búsqueda de un título internacional.

La buena noticia para las Águilas es que la mayoría de sus compromisos de liga en este periodo serán en condición de local. De los cinco partidos de Liga MX contemplados en esta etapa, cuatro se disputarán en el Estadio Banorte, una situación que podría representar una ventaja para el conjunto azulcrema.

Con un calendario más exigente por delante, América tendrá que demostrar que cuenta con las variantes suficientes para mantenerse como protagonista en ambos torneos. La próxima etapa será una prueba importante para el proyecto de Guillermo Almada y para las aspiraciones de un equipo que busca volver a levantar un trofeo internacional.

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