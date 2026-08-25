Herediano vs Antigua GFC en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Herediano Antigua, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Herediano y Antigua GFC se enfrentan en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, en un partido que tendrá especial importancia para el conjunto costarricense. El Team todavía conserva posibilidades de quedarse con el segundo boleto del Grupo B a los cuartos de final, mientras que los guatemaltecos llegan eliminados y buscarán despedirse del certamen con sus primeros puntos. Además, los florenses estarán pendientes de lo que suceda simultáneamente entre Marathón y Real Estelí.

Herediano llega al encuentro después de conseguir una victoria fundamental por 2-0 como visitante ante Real Estelí, resultado que le permitió mantenerse con vida en la competición internacional. Sin embargo, su realidad en Costa Rica es completamente diferente: los rojiamarillos acumulan tres derrotas consecutivas, ante Alajuelense (0-3), San Carlos (0-1) y Sporting FC (0-3). Ahora, con cuatro puntos en el Grupo B, están obligados a ganar y hacerlo por la mayor diferencia posible, debido a que un empate o una derrota significarán la eliminación.

Por su parte, Antigua GFC ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar a los cuartos de final después de perder sus tres encuentros y permanecer sin puntos. El conjunto guatemalteco tuvo una Copa Centroamericana para el olvido y afrontará su última presentación con el objetivo de despedirse con una mejor imagen. Su situación contrasta con el gran momento que atraviesa en Guatemala, donde marcha como líder del Apertura 2026 con puntaje perfecto, por lo que intentará trasladar ese rendimiento al plano internacional y complicar las aspiraciones de Herediano.

¿Qué resultado necesitan Herediano y Antigua GFC para clasificar?

Herediano llega a la última jornada con cuatro puntos y está obligado a derrotar a Antigua GFC para mantener posibilidades de clasificar a los cuartos de final. Una victoria llevará al Team a siete unidades, pero no le garantiza automáticamente el boleto, ya que también deberá estar pendiente de Marathón vs Real Estelí y, en caso de igualdad de puntos, de los criterios de desempate del torneo. Si empata o pierde, Herediano quedará eliminado. Antigua GFC, en cambio, ya no tiene posibilidades de avanzar: perdió sus tres partidos, permanece con cero puntos y afrontará el encuentro únicamente con la posibilidad de cerrar su participación con un resultado positivo.

MÁS INFORMACIÓN: Herediano sorprende a Real Estelí y revive en la Copa Centroamericana 2026

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Herediano vs Antigua de la jornada 5 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Herediano y Antigua GFC se disputará el miércoles 26 de agosto a las 18:30 horas en el estadio Nacional de Costa Rica. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Costa Rica y Guatemala. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Herediano vs Antigua hoy

Herediano no podrá contar con Anthony Walker, expulsado en el duelo ante Real Estelí, mientras que Antigua GFC no podrá contar con Guillermo Carbonell para este partido de la jornada 5 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Paulo Wanchope y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Herediano: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Everardo Rubio, Getsel Montes, Darryl Araya; Aaron Murillo, Sergio Rodríguez, Allan Cruz, Elías Aguilar, Ronaldo Araya; y Randall Leal. DT: Paulo Wanchope.

Antigua GFC: Luis Morán; Dilan Palencia, José Ardón, Alexander Robinson, Alejandro González; Óscar Castellanos, Enrique Camargo, Iván Mora; Kevin López, Juan David Moreno y Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes y últimos resultados del Herediano vs Antigua

Herediano y Antigua GFC todavía no se enfrentaron a lo largo de su historia.

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