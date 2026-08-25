Xelajú MC vs Firpo en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Xelajú Firpo, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Xelajú MC y Firpo se enfrentan en una auténtica final por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026. El conjunto guatemalteco llega contra las cuerdas y necesita una combinación de resultados para mantener vivo el sueño de avanzar a los cuartos de final, mientras que los salvadoreños parten desde lo más alto del Grupo A y dependen de sí mismos. En simultáneo, Alajuelense y Plaza Amador disputarán el otro encuentro que terminará de definir los dos clasificados.

Xelajú MC afrontará el compromiso desde el cuarto lugar con tres puntos, tres menos que Firpo, Plaza Amador y Alajuelense, que llegan igualados con seis unidades. Los Superchivos deberán apostar por una gran actuación como locales y cuentan con un antecedente favorable: nunca perdieron en casa frente a equipos salvadoreños por la Copa Centroamericana. Sin embargo, esta vez no alcanza únicamente con ganar, ya que la diferencia de goles puede resultar determinante para sus posibilidades de clasificación.

Por su parte, Firpo llega como líder del Grupo A con seis puntos y una diferencia de gol de +4, por encima de Plaza Amador y Alajuelense, ambos con +2. El conjunto salvadoreño quedó en una posición privilegiada después de vencer 1-0 a la Liga y ahora buscará completar el trabajo en Guatemala. Xelajú, con tres unidades y una diferencia de -2, necesita golear a Firpo y esperar que haya un ganador entre Alajuelense y Plaza Amador, además de conseguir la diferencia necesaria para imponerse en los criterios de desempate y meterse entre los dos primeros.

¿Qué resultado necesitan Xelajú MC y Firpo para clasificar?

Luis Ángel Firpo llega a la última jornada como líder con seis puntos y depende de sí mismo: si derrota a Xelajú MC, alcanzará nueve unidades y clasificará a los cuartos de final sin importar lo que suceda entre Alajuelense y Plaza Amador. Para los Superchivos el panorama es mucho más complicado. Xelajú tiene tres puntos y necesita vencer a Firpo para llegar a seis, pero además debe hacerlo por una diferencia de al menos tres goles para superar al conjunto salvadoreño en diferencia de gol. A eso se suma otra condición indispensable: Alajuelense vs Plaza Amador debe tener un ganador, ya que si empatan ambos llegarán a siete puntos y Xelajú quedará automáticamente eliminado. Por lo tanto, los guatemaltecos necesitan una goleada ante Firpo y que no haya igualdad en el otro partido del Grupo A.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Xelajú MC vs Firpo de la jornada 5 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Xelajú MC y Firpo se disputará el miércoles 26 de agosto a las 20:30 horas en el estadio Cementos Progreos. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Guatemala y El Salvador. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú MC vs Firpo hoy

Ni Xelajú MC ni Firpo cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 5 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Roberto Hernández y Marvin Solano no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Xelajú MC: Estuardo Sican; Ernesto Monreal, Kevin Ruiz, José Castañeda; Juan Cardona; Javier González, Jorge Aparicio, Ángel López, Widvin Tebalán; Steven Cárdenas y Diego Casas. DT: Roberto Hernández.

Firpo: Felipe Amaya; Jonathan Jiménez, Eduardo Vigil, Wilber Arizala, Marlon Cornejo; Rafael Águila, Mauricio Cerritos; Michell Mercado, Víctor García, Diego Ortez; y Styven Vásquez. DT: Marvin Solano.

Antecedentes y últimos resultados del Xelajú MC vs Firpo

Xelajú MC y Firpo todavía no se enfrentaron a lo largo de su historia.

Te puede interesar –