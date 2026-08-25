El ‘tren’ del gol: Kevin Viveros no para de celebrar en Brasil

El delantero colombiano de 26 años, Kevin Viveros, es el máximo goleador del Brasileirao con 16 anotaciones en 23 partidos.

Kevin Viveros, goleador del Brasileirao | REUTERS/Thiago Bernardes

Kevin Viveros no para de brillar en el fútbol de Brasil. Este lunes 24 de agosto, Athletico Paranaense visitó al Botafogo por la fecha 24 del Brasileirao. Los dirigidos por el brasileño Odair Hellmann vencieron por tres goles a dos al conjunto local y ya son terceros en la tabla de posiciones.

El delantero colombiano fue la gran figura del encuentro anotando dos goles. Al minuto 13, tan solo dos minutos después del primer gol del Athletico Paranaense. Kevin Viveros recibió una gran asistencia de Dantas tras una buena presión alta y logró definir ante la humanidad de Gabriel Batista.

MAIS UM VACILO! NA BOLA ROUBADA, ELA FICA NO PÉ DE KEVIN VIVEROS



E O ARTILHEIRO NÃO PERDOA



Botafogo 0x2 Athletico pic.twitter.com/BDZW1qRGrp — HTE Sports (@sportsHTE) August 24, 2026

Luego, al minuto 78 se dio una combinación 100 % colombiana. Kerwin Vargas habilitó por una banda a Kevin Viveros y el delantero ex Atlético Nacional volvió a celebrar. Después de poner a su equipo arriba por dos goles, el goleador fue sustituido y Botafogo anotó dos goles.

KEVIN VIVEROS NÃO PERDOA



ARTILHEIRO DO BRASILEIRÃO



Botafogo 0x3 Athletico pic.twitter.com/4rgvsnjNsF — HTE Sports (@sportsHTE) August 25, 2026

MÁS INFORMACIÓN: Pablo Repetto no se achica ante River y sueña con hazaña de Santa Fe en el Monumental

Una temporada de ensueño para Kevin Viveros

Hay que devolverse mucho tiempo para encontrar un delantero colombiano que haya marcado tanto la diferencia como Kevin Viveros lo está haciendo en Brasil. Tal vez a la mente del pueblo ‘cafetero’ llegué el nombre de Víctor Hugo Aristizábal, pero de esa época ya han pasado más de 10 años.

Hoy por hoy, el delantero de 26 años es el máximo goleador del Brasileirao. Un total de 16 anotaciones en 23 partidos jugados, le dan el liderato absoluta en la tabla de goleo. Además, Viveros se ha reportado con tres asistencias. Teniendo así una participación en goles de 19 anotaciones en 23 juegos, casi un gol por encuentro.

La efectividad de Kevin Viveros es lo que más ha llamado la atención en esta temporada. Pues, jugando con el Athletico Paranaense, que no es un equipo de los llamados ser protagonistas en todas las competencias. El goleador ‘cafetero’ se las arregla para esta en la cima de la tabla de máximos artilleros. De hecho, en este último juego anotó dos goles en dos remates que ejecutó.

Te puede interesar: