García Orozco señala al VAR en la clasificación de Rayados ante América: “Es increíble que no llame a revisión”

Nuestro experto arbitral exige mejores árbitros y critica el accionar de Erick Yair Miranda

La actuación arbitral en la semifinal de la Leagues Cup 2026 entre América y Monterrey quedó bajo discusión después del penalti señalado a favor de Rayados durante el segundo tiempo. Roberto García Orozco, exárbitro internacional y analista de Claro Sports, consideró que Mario Escobar se equivocó al sancionar la acción de Kevin Álvarez sobre Orbelín Pineda y cuestionó que el VAR no interviniera para recomendar una revisión.

La jugada ocurrió al minuto 65 en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Pineda ingresó al área y tuvo un contacto rodilla con rodilla con Kevin Álvarez. El jugador de Monterrey cayó, aunque inmediatamente intentó continuar con la acción, mientras que el árbitro guatemalteco decidió señalar la pena máxima.

Lucas Ocampos convirtió el cobro dos minutos después para establecer el empate 2-2. El partido posteriormente llegó a la tanda de penaltis, donde Monterrey consiguió su clasificación a la final.

Roberto García Orozco considera que no existió penalti sobre Orbelín Pineda

Durante su participación en Jugando Claro de Claro Sports, García Orozco sostuvo que el contacto no era suficiente para considerar una infracción y aseguró que, desde su perspectiva, fue el propio Pineda quien generó el choque.

“Creo que hoy Mario Escobar, el guatemalteco, no tuvo una buena noche. Muchas decisiones, sobre todo de sanciones disciplinarias, que dejó durante todo el partido. Y bueno, ya para finalizar, un penal que sanciona a favor del equipo de Rayados. En mi perspectiva y mi opinión, me parece que el contacto es más provocado por Orbelín, un pequeño contacto mínimo en la rodilla donde Kevin Álvarez planta el pie y después se produce el contacto, pero es más provocado porque Orbelín ya se va tirando”, comentó.

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Para García Orozco, la acción tampoco impidió que Pineda intentara continuar con la jugada. Incluso consideró que el futbolista de Rayados pudo haber sido sancionado por intentar provocar la marcación.

“Considero que ese contacto no le impide a Orbelín continuar con la jugada y, como te digo, para mí es una simulación donde el jugador tendría que incluso ser amonestado por la simulación que hace para tratar de engañar al árbitro y que al final logra su cometido”, indicó.

García Orozco cuestiona a Erick Yair Miranda por no llamar a Mario Escobar

El análisis no se concentró solamente en la determinación de Mario Escobar. Roberto García Orozco también apuntó hacia el VAR, encabezado durante el encuentro por el mexicano Erick Yair Miranda.

“El árbitro considero que se equivoca en el terreno de juego, pero lo más increíble es que el VAR no lo llame a una revisión para que pueda rectificar su decisión y obviamente dar un balón a tierra en una decisión equivocada que comete él en el terreno de juego”, señaló.

García Orozco explicó que uno de los elementos que descartaban la existencia de una falta era la posición de Kevin Álvarez. El defensa americanista ya tenía apoyado el pie cuando Pineda se encontró con él.

“El pie ya está plantado y obviamente, como mencionaba, el contacto es más provocado por Orbelín, que es un contacto normal de una acción de juego. O sea, realmente no es una infracción”, aseguró.

Otro aspecto que llamó su atención fue la reacción del propio Pineda tras caer al césped.

“Orbelín cae y de forma inmediata se levanta sin pedir infracción. El árbitro, como te mencionaba, se equivoca en el terreno de juego y yo, en mi opinión, tendría que haber sido llamado por el VAR la acción y obviamente tomar una decisión de rectificar su decisión”, agregó.

“Influye en el resultado”: García Orozco analiza la decisión del América vs Monterrey

La consecuencia inmediata de la marcación fue el empate de Monterrey. Ocampos convirtió desde los once pasos al minuto 67 y llevó el encuentro al 2-2 después de que América había remontado con las anotaciones de Ramón Juárez y Alan Cervantes. Para García Orozco, la determinación arbitral tuvo una repercusión directa sobre el desarrollo de la semifinal.

“Esta decisión que toma Mario Escobar influye en el desarrollo del juego y obviamente en el resultado”, manifestó.

El analista también planteó que uno de los aspectos por revisar dentro de la Leagues Cup es la designación de los árbitros y consideró que debería buscarse neutralidad cuando clubes de la Liga MX se enfrentan con equipos de la MLS.

“Un área de oportunidad muy importante es el arbitraje. Yo creo que la Leagues Cup tiene que elegir a los mejores árbitros para dirigir los encuentros y opino que el arbitraje tiene que ser totalmente neutral”, señaló.

García Orozco reiteró que, aunque Mario Escobar tomó la decisión inicial, la intervención tecnológica tenía elementos para corregir la marcación.

“Hoy el pecado también de Mario Escobar al señalar el penal creo que es más error del VAR y realmente influye en el resultado del juego de manera directa”, concluyó.

Monterrey terminó por conseguir el boleto a la final después del empate 2-2 y de imponerse 5-4 en la tanda de penaltis. Rayados enfrentará a Toluca por el título de la Leagues Cup 2026.

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