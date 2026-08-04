América vs San Diego FC en vivo la Leagues Cup: horario y dónde ver el partido de la jornada 1

Las Águilas quieren mantener el buen inicio dentro de la Liga MX en el torneo binacional

América recibe a San Diego en la Leagues Cup. | Claro Sports.

El América de Guillermo Almada cambia de competencia después de alcanzar el primer corte del Apertura 2026 como líder general de la Liga MX. Las Águilas comenzarán su participación en la Leagues Cup frente al San Diego FC, en un partido que permitirá medir el desarrollo del nuevo proyecto azulcrema.

El conjunto de Coapa sumó siete de los primeros nueve puntos del campeonato mexicano, producto de dos victorias y un empate. Además, aprovechó la igualdad de Tijuana ante Atlético de San Luis para apoderarse del primer lugar por diferencia de goles, con cinco anotaciones a favor y solamente una en contra.

El inicio de Almada presenta algunas similitudes con el comienzo del ciclo de André Jardine en 2023. Ambos entrenadores recibieron planteles incompletos y dispusieron de poco tiempo antes de afrontar la Leagues Cup, aunque el técnico uruguayo llega al certamen invicto y con mejores resultados inmediatos.

América todavía trabaja en la construcción de una identidad diferente a la desarrollada durante la etapa de Jardine. La competencia internacional será otra prueba para un equipo que deberá sostener su rendimiento mientras recupera futbolistas y termina de integrar sus incorporaciones.

La directiva ya concretó los fichajes de Óscar Perea y Edwin Cerrillo, además de mantener negociaciones por Jáminton Campaz. El atacante colombiano pertenece a Rosario Central y se encuentra entre los principales objetivos para fortalecer el frente ofensivo del plantel.

San Diego FC afrontará el encuentro sin Hirving Lozano, quien no disputa un partido oficial desde el 29 de noviembre de 2025 y quedó fuera de los planes del club para la temporada 2026. El atacante mexicano podría continuar su carrera en LA Galaxy, equipo que, de acuerdo con The Athletic, mantiene negociaciones avanzadas para incorporarlo mediante un préstamo autorizado por la directiva de San Diego.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el América vs San Diego FC de la Leagues Cup 2026

El encuentro entre América y San Diego FC se disputará el jueves 6 de agosto de 2026, a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. El compromiso corresponde a la primera jornada de la participación de ambos clubes en la Leagues Cup.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 20:00 horas.

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 21:00 horas.

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 22:00 horas.

Argentina, Paraguay y Uruguay: 23:00 horas.

La transmisión estará disponible por televisión abierta mediante Canal 9 e Imagen Televisión, en el Canal 3. También podrá seguirse por TUDN en televisión restringida y a través de la aplicación de Apple TV.

Alineaciones probables del América vs San Diego FC para la jornada 1 de la Leagues Cup 2026

América podría mantener una base cercana a la utilizada durante el comienzo del Apertura 2026, con Raphael Veiga como encargado de la generación ofensiva y Henry Martín como referencia en el ataque.

América: Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Cristian Borja; Erick Sánchez, Alan Cervantes, Raphael Veiga; Isaías Violante, Brian Rodríguez y Henry Martín.

San Diego FC: CJ dos Santos; Kieran Sargeant, Manu Duah, Christopher McVey, Dagur Dan Tórhallsson; Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Alejandro Alvarado Jr.; David Vazquez, Marcus Ingvartsen y Anders Dreyer.

La Leagues Cup 2026: antecedentes y últimos resultados América vs San Diego FC

América y San Diego FC no registran enfrentamientos previos en torneos oficiales, por lo que su partido de la Leagues Cup 2026 marcará el primer antecedente competitivo entre ambas instituciones. El único duelo se disputó como parte de la preparación de los clubes y terminó con triunfo 3-0 para el conjunto de la MLS ante un cuadro alternativo de las Águilas, entonces dirigido por André Jardine.

El equipo azulcrema llegará después de iniciar su participación en el Apertura 2026 de la Liga MX con una victoria ajustada frente a Querétaro, sumar un empate ante Atlante y un triunfo más contra Santos Laguna. Por su parte, San Diego FC se encuentra a mitad de la temporada regular de la MLS: empató 1-1 como visitante ante Minnesota United el 1 de agosto, después de vencer 1-0 al FC Dallas el 25 de julio.

El partido también representará un precedente para la Leagues Cup, debido a que la edición 2026 será la primera con encuentros disputados en territorio mexicano. Gracias al criterio de localía basado en el ranking regional, América recibirá al San Diego FC en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

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