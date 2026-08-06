El viejo rival de Raphael Veiga que quiere amargarle la noche al América

Gabriel Pirani volverá a medirse con Raphael Veiga y buscará arruinar el debut internacional del América en casa

Veiga. Imago 7/DAVID BERDING / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Gabriel Pirani, mediocampista del San Diego FC, se reencontrará con Raphael Veiga durante el duelo frente al América en la Leagues Cup 2026. Ambos futbolistas ya se enfrentaron en Brasil cuando defendían a Santos y Palmeiras, respectivamente, con saldo favorable para Veiga en los tres antecedentes.

Pirani reconoció la calidad de su compatriota, pero dejó claro que intentará ayudar a San Diego a conseguir la victoria en el Estadio Banorte. El brasileño también destacó la importancia que la Leagues Cup tiene para los clubes de la MLS y aseguró que su equipo pretende competir hasta las rondas finales. LEE LA NOTA COMPLETA

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