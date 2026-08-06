Rafa Márquez observa a México sub 20 y comienza a buscar nuevas figuras

El nuevo técnico del Tri observó junto a Vidal Paloma el partido que definía un boleto al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027

El Kaiser evalúa a las nuevas promesas mexicanas | Imago7

La etapa de Rafael Márquez al frente de la selección mexicana comienza a tomar forma más allá de los partidos del combinado mayor. El entrenador acudió al Estadio Cuauhtémoc de Puebla para observar el encuentro entre México y Panamá, correspondiente a los cuartos de final del Campeonato sub 20 de Concacaf, y seguir de cerca a una generación que aspira a convertirse en parte del futuro tricolor.

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Rafa Márquez se dio cita en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla para ver los cuartos de final del campeonato de CONCACAF Sub-20 🔥



La selección menor se juega el pase a las semifinales de un torneo que otorga boletos para el mundial de la categoría… pic.twitter.com/b5WuCpvCkW — Claro Sports (@ClaroSports) August 6, 2026

Rafa Márquez se acerca a las categorías menores

La presencia del estratega llamó la atención desde antes del silbatazo inicial. Márquez fue captado en uno de los palcos del inmueble poblano acompañado por integrantes de la estructura deportiva de la Federación Mexicana de Futbol. Entre ellos apareció Vidal Paloma, ubicado a la derecha del seleccionador y considerado una pieza cercana dentro de su grupo de trabajo. La visita representó una de sus primeras apariciones públicas desde que asumió el banquillo nacional.

Además de Vidal Paloma, en el palco estuvieron Duilio Davino, director de selecciones nacionales; Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, y Andrés Lillini, responsable de las selecciones menores. La reunión de los principales encargados del proyecto deportivo reflejó la importancia concedida al seguimiento de los jóvenes, especialmente en una eliminatoria que podía entregar un boleto directo a la Copa Mundial sub 20 de 2027.

La Federación Mexicana oficializó el nombramiento de Rafael Márquez el pasado 8 de julio como parte de la continuidad del Proyecto Deportivo 2030. El exdefensa había trabajado como auxiliar de Javier Aguirre durante el proceso anterior y posteriormente recibió el control del equipo absoluto. Su llegada fue presentada como una transición planificada para fortalecer el desarrollo deportivo del representativo nacional y preparar el siguiente ciclo mundialista.

Márquez ya había expuesto su intención de mantener una comunicación constante con las categorías juveniles. Durante su presentación destacó la necesidad de construir una misma línea de trabajo y acompañar los procesos de formación. “No es solo estar en la mayor, también hay que estar en las menores, trabajarlas y potenciarlas”, afirmó. Su visita al Cuauhtémoc fue la primera señal visible de esa estrategia y de su interés por detectar futbolistas con posibilidades de llegar al Tri mayor.

La compañía de Vidal Paloma también tuvo un significado particular. El entrenador español colaboró con Márquez durante su paso por el Barcelona Atlètic y cuenta con experiencia en formación de futbolistas y entrenadores. Su presencia en Puebla apunta hacia un trabajo conjunto de observación y evaluación, aunque cualquier posible incorporación de jugadores dependerá de su desarrollo, continuidad y rendimiento en los próximos meses.

México se jugaba el boleto al Mundial Sub-20

El encuentro contra Panamá representaba el desafío más importante para el equipo dirigido por Álex Diego. El ganador avanzaría a las semifinales del campeonato regional y obtendría la clasificación para el Mundial sub 20 de 2027, programado en Azerbaiyán y Uzbekistán. La competencia también forma parte del proceso clasificatorio para el torneo de futbol de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

México llegó a los cuartos de final después de dominar el Grupo B. El conjunto nacional venció 3-0 a Antigua y Barbuda, superó 2-0 a Costa Rica y cerró la primera ronda con un triunfo de 4-0 sobre Guatemala. El Tricolor acumuló nueve puntos, marcó nueve goles y mantuvo su portería sin anotaciones durante los tres encuentros, números que lo colocaron como uno de los equipos más sólidos del torneo.

Hugo Camberos se convirtió en uno de los jugadores mexicanos con mayor protagonismo. El atacante marcó en cada partido de la fase de grupos y llegó a la eliminatoria con tres anotaciones. Su regularidad, capacidad para aparecer en el área y participación ofensiva eran algunos de los aspectos que podían resultar atractivos para el nuevo cuerpo técnico de la selección absoluta, aunque la visita de Márquez tuvo un objetivo de observación colectiva y no estuvo enfocada públicamente en un solo futbolista.

Panamá, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros lugares después de registrar una victoria, un empate y una derrota. El conjunto canalero aseguró su clasificación con una goleada de 4-0 sobre Honduras, resultado que le permitió llegar al Cuauhtémoc con seis tantos en la primera ronda. El cruce obligaba a México a confirmar su condición de anfitrión y campeón defensor en un partido de eliminación directa, sin margen para corregir un resultado adverso.

La visita de Rafael Márquez dejó una imagen que trasciende el desenlace del partido. El nuevo seleccionador comenzó a mirar hacia la estructura juvenil desde el inicio de su gestión y se acercó a una generación que compite por regresar a México a un Mundial de la categoría. Para los futbolistas Sub-20, jugar ante Panamá con Márquez, Vidal Paloma y los responsables de selecciones nacionales en la tribuna también representó una oportunidad para mostrar que pueden incorporarse al proyecto rumbo a 2030.

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