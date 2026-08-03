Pedro Caixinha deja FC Juárez tras tres derrotas; Salvador Valero toma el mando

La directiva de los Bravos puso fin al ciclo del entrenador portugués después de tres jornadas sin puntos y confirmó a Salvador Valero como relevo para la Leagues Cup

Fue cesado luego de 20 partidos con el club | Claro Sports

FC Juárez anunció la salida de Pedro Caixinha después de un inicio sin puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX. La directiva informó que “ha concluido la relación laboral” con el entrenador portugués y su cuerpo técnico, por lo que el proyecto iniciado a finales de 2025 terminó antes del debut de los Bravos en la Leagues Cup.

La decisión se produjo después de la derrota por 5-1 frente a Pumas en el Estadio Olímpico Benito Juárez, resultado que aumentó la presión alrededor del equipo. El conjunto fronterizo había comenzado el torneo con caídas por 1-0 ante Puebla y Guadalajara, de modo que cerró las primeras tres jornadas en el último lugar, con cero puntos, un gol anotado y siete recibidos.

Caixinha había llegado a Juárez para el Clausura 2026 mediante un contrato por dos años, después de la salida de Martín Varini. El portugués tomó un plantel que venía de disputar los cuartos de final del Apertura 2025 y expresó durante su presentación que buscaría mantener al club en la pelea por la fase final: “Llegando allá, déjenos soñar”, señaló entonces. Sin embargo, el equipo no logró repetir aquella clasificación.

Los números de Pedro Caixinha como entrenador de FC Juárez

El balance completo de Caixinha al frente de los Bravos fue de 20 partidos de Liga MX, correspondientes a las 17 jornadas del Clausura 2026 y las primeras tres fechas del Apertura. Su registro quedó en cinco victorias, cuatro empates y 11 derrotas, con 19 puntos obtenidos de 60 disponibles, para una efectividad aproximada del 31.7 por ciento.

Durante el Clausura 2026, Juárez terminó en la posición 12 de la clasificación con 19 puntos, producto de cinco triunfos, cuatro empates y ocho derrotas. Los fronterizos marcaron 26 goles y recibieron 32, números que los dejaron seis unidades por debajo de la zona de clasificación y sin posibilidades de avanzar a la Liguilla.

Los cinco triunfos de la etapa del portugués llegaron contra Mazatlán, Atlas, América, Tigres y Atlético de San Luis. La victoria por 2-1 como visitante ante América fue uno de los resultados principales de su ciclo, mientras que en casa también consiguió superar a Atlas por 3-1, a Tigres por 2-1 y a San Luis por el mismo marcador.

El equipo tampoco encontró regularidad defensiva. Al sumar los dos torneos, Juárez anotó 27 goles y permitió 39, para una diferencia de menos 12. El deterioro se hizo más evidente en el Apertura 2026, donde perdió sus tres compromisos, no pudo marcar ante Puebla ni Guadalajara y recibió cinco tantos de Pumas en el partido que terminó por cerrar el proceso.

La derrota ante Universidad Nacional representó el segundo enfrentamiento consecutivo en el que Juárez recibió cuatro o más goles de Pumas bajo el mando de Caixinha. En la Jornada 16 del Clausura también había perdido por 4-2 en Ciudad Universitaria. Entre ambos encuentros, los Bravos recibieron nueve anotaciones y solamente consiguieron tres, una muestra de los problemas que acompañaron el cierre de su gestión.

Salvador Valero dirigirá a Juárez en la Leagues Cup

En su comunicado, la institución agradeció a Caixinha y su equipo por el “tiempo, la entrega y el compromiso” mostrados durante su permanencia en el club. La directiva también confirmó que el primer equipo quedará bajo un cuerpo técnico institucional “liderado por Salvador Valero”, quien trabajaba como entrenador de la categoría sub 21.

Valero llegó a FC Juárez en septiembre de 2023 como auxiliar del primer equipo y, desde enero de 2024, se encargó de la entonces categoría sub 23, ahora sub 21. Acumula 104 partidos en fuerzas básicas, seis Liguillas consecutivas y un subcampeonato obtenido en el Clausura 2025. Además, ya tuvo un interinato de tres encuentros con el primer equipo en el Apertura 2024, con dos victorias y un empate.

El nuevo responsable estará acompañado por Tomás Campos, exjugador y auxiliar en distintas etapas de la institución, así como por Leandro Carrijo, uno de los referentes históricos de los Bravos. El primer reto del cuerpo técnico será el debut de Juárez ante Minnesota United en la Leagues Cup, torneo al que el plantel llegará después de viajar a Estados Unidos y con la intención institucional de “mantener un proyecto competitivo” pese al cambio realizado en el banquillo.

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