Minnesota United vs FC Juárez, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 1, hoy 4 de agosto

No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde la cancha del Allianz Field

Sigue el Minnesota vs FC Juarez, en vivo. | Claro Sports

¡¡¡BUENAS TARDES!!!!

Sean todos y todas bienvenidos a la fiesta del fútbol, en esta ocasión con el partido entre Minnesota United y FC Juárez, correspondiente a la jornada 1 de la Leagues Cup 2026 desde el Allianz Field. Este duelo representa la primera oportunidad de ambos clubes para sumar puntos en una fase que no permite margen para una cadena de resultados negativos.

Los Bravos llegan al torneo después de perder sus tres primeros compromisos del Apertura 2026. El resultado más reciente fue el 1-5 frente a Pumas, marcador que derivó en la salida de Pedro Caixinha de la dirección técnica. Salvador Valero asumió el cargo de forma interina y estará al frente del conjunto fronterizo ante Minnesota. El equipo de la MLS tampoco atraviesa su mejor periodo de resultados. Minnesota acumula siete partidos sin ganar entre todas las competencias y viene de empatar 1-1 contra San Diego FC. Así que veremos quién deja atrás el mal paso en este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.

Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Minnesota United vs FC Juárez y a qué hora juegan?

El encuentro se disputa este martes 4 de agosto a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, en el Allianz Field de Saint Paul. La transmisión para el público mexicano estará disponible en Apple TV, mediante el servicio MLS Season Pass.

Fecha: martes 4 de agosto de 2026

Hora: 18:30, tiempo del centro de México

Estadio: Allianz Field

Sede: Saint Paul, Minnesota

Transmisión: Apple TV mediante el servicio MLS Season Pass

Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Minnesota United vs FC Juárez

Todo está listo para que ambos equipos salten a la cancha en busca de su primer triunfo en el torneo. Ambos técnicos echarán mano de sus mejores hombres disponibles.

Minnesota United: Drake Callender, Kyle Duncan, Jefferson Díaz, Michael Boxall, Morris Duggan, Anthony Markanich, Joaquín Pereyra, Wil Trapp, Owen Gene, Tomás Chancalay y Mamadou Dieng.

Drake Callender, Kyle Duncan, Jefferson Díaz, Michael Boxall, Morris Duggan, Anthony Markanich, Joaquín Pereyra, Wil Trapp, Owen Gene, Tomás Chancalay y Mamadou Dieng. FC Juárez: Sebastián Jurado, Javier Nevárez, Gilberto Sepúlveda, Jesús Murillo, Haret Ortega, Alejandro Mayorga, Denzell García, Guilherme Castilho, Jairo Torres, José Luis Rodríguez, Óscar Estupiñán.

Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Minnesota United vs FC Juárez, según la IA?

Un análisis basado en el rendimiento reciente, la localía y la producción ofensiva otorga una ventaja a Minnesota United, aunque ninguno de los equipos llega con una racha favorable. El conjunto estadounidense no ha ganado en sus últimos siete partidos, mientras Juárez suma tres derrotas en el Apertura 2026.

La IA proyecta un partido con pocas anotaciones y coloca el 1-0 a favor de Minnesota United como marcador probable. La localía, el cambio de entrenador en Juárez y los problemas defensivos mostrados por los Bravos ante Pumas inclinan el cálculo hacia el cuadro de la MLS.

TE PUEDE INTERESAR: