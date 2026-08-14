La otra cara de la Leagues Cup: las graves lesiones que han golpeado a la Liga MX

La Leagues Cup 2026 volvió a dejar lesiones de consideración en clubes mexicanos, con Lucas Di Yorio y Sebastián Córdova entre los casos más graves

La preocupante lista de lesiones en Leagues Cup. Imago 7

Lucas Di Yorio se convirtió en una de las víctimas más recientes de las lesiones graves en la Leagues Cup 2026. El delantero de Santos sufrió una lesión en la tibia después de una dura entrada ante Chicago Fire y estará fuera por al menos tres meses. En esta edición también resultaron afectados Sebastián Córdova, quien sufrió una rotura de ligamento y se perderá el resto del año, Álvaro Angulo, Bryan González y el juvenil Jesús Guillén.

El historial del torneo ya incluye otros casos de consideración. Germán Berterame sufrió una fractura en el pie izquierdo en 2023 que lo dejó tres meses fuera, Gustavo del Prete padeció una luxación acromioclavicular con dos meses de baja e Igor Lichnovsky se rompió el ligamento cruzado anterior en 2024, lesión que lo alejó de las canchas durante siete meses. LEE LA NOTA COMPLETA

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