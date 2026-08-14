Edwin Cerrillo debuta con el América en la Leagues Cup ante Austin FC

El joven futbolista vivirá su primera titularidad con Las Águilas en Austin, cerca de su natal Waco, Texas

Edwin Cerrillo debuta con el América como titular en la Leagues Cup | @ClubAmerica

El América enfrentó al Austin FC este jueves 13 de agosto en el Q2 Stadium como parte de la jornada 3 de la Leagues Cup 2026, donde se dio el debut del fichaje reciente Edwin Cerrillo, quien llegó procedente del Galaxy de la MLS, rival al que no desconoce tras su paso por la liga estadounidense.

Curiosamente, Cerrillo disputará su primer partido como titular con Las Águilas en Austin, Texas, cerca de su ciudad natal Waco. Por lo que tendrá un toque especial el duelo de esta tarde en Estados Unidos para el futbolista de 25 años de edad.

Cerrillo inició el compromiso de esta tarde como lateral derecho, portando la camiseta número seis del América. El futbolista mexicoestadounidense juega por el costado y por detrás de Isaías Violante, con quien se espera que haga una buena mancuerna para generar algunas llegadas de peligro por ese sector.

El conjunto de Coapa hizo oficial el fichaje de Edwin Cerrillo el pasado 2 de agosto, después de la goleada por 3-0 sobre Santos Laguna en el Estadio Azteca, siendo el segundo refuerzo del cuadro Azulcrema para este segundo semestre de 2026. Después de un par de días se presentó en Coapa para tener sus primeros entrenamientos junto a sus compañeros.

¿Quién es Edwin Cerrillo, el jugador del América que debuta en la Leagues Cup?

Edwin Cerrillo llegó procedente del LA Galaxy de la MLS. En la temporada anterior, el joven de 25 años de edad disputó 16 partidos 14 de ellos como titular, completando un total de mil 276 minutos. Aunque no tuvo mucha participación, el América confía en la precisión de sus pases como lateral.

A lo largo de la campaña anterior, Cerrillo completó 824 pasos de 897, teniendo una efectividad del 91.9 por ciento, lo que busca impulsar el cuadro Azulcrema por el costado de la derecha y apoyando a Violante. Además de apostar por su habilidad con la pelota, ya que es un hombre que suele encarar a los rivales con su velocidad y antes de mandar centros.

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