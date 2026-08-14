San Carlos vs Herediano en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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San Carlos Herediano, Liga Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

San Carlos y Herediano se enfrentan por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica, en un partido importante para dos equipos que necesitan cambiar rápidamente su presente. Los Toros del Norte llegan sin puntos y buscarán aprovechar la localía para conseguir su primera alegría del campeonato, mientras que el Team inicia una nueva etapa después de la salida de José Giacone y con Jafet Soto al frente de manera interina. Aquí te contamos todos los detalles para seguir San Carlos vs Herediano en vivo, el horario y dónde mirar el partido por TV y online.

San Carlos tiene 0 puntos y ocupa el último lugar de la tabla de posiciones, después de un comienzo de Apertura 2026 muy complicado. El equipo de Walter Centeno no pudo presentarse en la primera jornada y terminó perdiendo 3-0 ante Escorpiones por resolución del Tribunal Disciplinario. Su estreno dentro de la cancha llegó en la segunda fecha con una derrota 2-1 en su visita a Saprissa, mientras que posteriormente cayó 2-0 frente a Inter San Carlos. Los Toros del Norte regresan ahora a casa con la necesidad de sumar sus primeros puntos y empezar a cambiar el ambiente de cara a lo que viene.

Por su parte, Herediano tiene 4 puntos y se ubica en el quinto lugar, con un triunfo, un empate y una derrota. El Team llega golpeado después del contundente 3-0 sufrido como local frente a Alajuelense, resultado que terminó provocando la salida de José Giacone y abrió una nueva etapa con Jafet Soto como entrenador interino. La crisis comenzó desde la Copa Centroamericana, donde los florenses empataron 0-0 en casa ante Marathón y perdieron 1-0 frente a Alianza en El Salvador. Por eso, el duelo ante San Carlos aparece como una oportunidad importante para reaccionar y recuperar confianza tanto en el campeonato nacional como antes de sus próximos compromisos internacionales.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo San Carlos vs Herediano de la jornada 4 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre San Carlos y Herediano será el viernes 14 de agosto a las 20:00 horas en el estadio Carlos Ugalde y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan San Carlos vs Herediano hoy

Ni San Carlos ni Herediano cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Walter Centeno y Jafet Soto no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que se utilizaron en el inicio del semestre.

San Carlos: José David Vega; Jefferson Rivera, Pablo Fonseca, Jean Carlo Agüero, Jefry Valverde; Christian Martínez, Allen Guevara, Roberto Córdoba, Jeikel Venegas; Brian Martínez y Jorman Aguilar. DT: Walter Centeno.

Herediano: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Keyner Brown, Getsel Montes, Darryl Araya; Emerson Bravo, Sergio Rodríguez, Keysher Fuller, Eduardo Juárez, Elías Aguilar; y Ronaldo Araya. DT: Jafet Soto.

Antecedentes y últimos resultados del San Carlos vs Herediano en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron San Carlos y Herediano:

18 de abril de 2026 | Herediano 1-0 San Carlos | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 22 de febrero de 2026 | San Carlos 1-0 Herediano | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 29 de noviembre de 2025 | Herediano 3-1 San Carlos | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 24 de agosto de 2025 | San Carlos 2-2 Herediano | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 26 de abril de 2025 | San Carlos 1-1 Herediano | Torneo Clausura 2025

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