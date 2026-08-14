Caifanes, The Mars Volta y The Flaming Lips encabezan espectacular lineup del Tecate Comuna 2026

El Festival volverá a realizarse en Puebla. La preventa de boletos comenzará el 18 de agosto y la venta general será el 19 de agosto

Tecate Comuna, conoce fechas y cartel completo | @TecateComuna



Tecate Comuna confirmó los detalles de su edición 2026. Este jueves 13 de agosto, la organización dio a conocer el cartel, la fecha, la sede y la información relacionada con la venta de entradas para el festival que volverá a realizarse en Puebla durante el cierre del año.

La programación reúne propuestas de rock, música alternativa, indie y otros géneros, con Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta entre los nombres que aparecen en la parte principal del cartel. La edición también contará con agrupaciones y solistas de México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, además de diferentes modalidades de acceso para el público.

¿Cuándo y dónde se realiza el festival Tecate Comuna 2026?

El Tecate Comuna 2026 se realizará el sábado 28 de noviembre y tendrá como sede nuevamente el Foro Cholula. De acuerdo con la información difundida por la organización, las actividades comenzarán a partir de las 12:00 horas. La jornada contempla más de 10 horas de música distribuidas entre los escenarios instalados dentro del recinto.

El festival es organizado mediante la colaboración de Apodaca Group y Ocesa, empresas relacionadas con la producción de otros encuentros musicales en México como Pa’l Norte y Vive Latino.

La historia continúa 🗣️ Les presentamos el lineup oficial. Nos vemos este 28 de noviembre en #TecateComuna✨



💳 #PreventaBanamex: 18 Ago | 10 AM

👉 Venta Libre: 19 Ago | 10 AM

🎫 Boletos en Eticket pic.twitter.com/Zjb9swk8Qn — Tecate Comuna (@TecateComuna) August 13, 2026

Cartel completo del Tecate Comuna 2026: bandas y artistas confirmados

El anuncio del cartel confirmó a Caifanes, The Flaming Lips y The Mars Volta como los nombres que encabezarán la programación del Tecate Comuna 2026. Caifanes regresará a Puebla como uno de los representantes del rock mexicano incluidos en el festival.

La lista también contempla a Babasónicos, Enjambre, José Madero, Los Auténticos Decadentes, Los Caligaris, LP, NSQK, Caloncho, Camilo Séptimo, Cuarteto de Nos, División Minúscula, DLD, Little Jesus, Los Cafres, Love of Lesbian, Moenia y Porter.

El resto de los artistas confirmados son Big Sempa, Bruses, Dorian, Kakkmaddafakka, La Bande-Son Imaginaire, La Bomba de Tiempo, Leo Rizzi, Los Estrambóticos, Nasa Histoires, Santa Sabina y Veintiuno.

¿Cuándo salen a la venta los boletos para Tecate Comuna y cuánto costarán? Lista de Precios

La primera oportunidad para adquirir entradas será mediante la Preventa Exclusiva Citibanamex, programada para el martes 18 de agosto de 2026 a partir de las 10:00 horas, por lo que es importante estar atento a las páginas oficiales para poder conseguir las entradas en tiempo y forma.

Un día después, el miércoles 19 de agosto a las 10:00 horas, comenzará la Venta General, en la que se habilitarán diferentes métodos de pago, entre ellos tarjetas de crédito, débito y efectivo.

Para el inicio de la Fase 1, el Abono General tendrá un precio de 1,590 pesos mexicanos. Esta modalidad contempla la entrada al festival, circulación por los tres escenarios, zonas de hidratación gratuita, servicios médicos y acceso al área de comida.

El Comfort Pass también estará contemplado entre las modalidades de entrada, aunque su precio, disponibilidad y beneficios adicionales permanecen por confirmar en la plataforma de venta.

Por su parte, el Abono VIP podrá alcanzar los 3,030 pesos, dependiendo de la fase en la que se realice la compra. Esta categoría contempla carriles de acceso preferencial, zonas de descanso, baños exclusivos para dicha sección y espacios con ubicación diferenciada frente a los escenarios principales.

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