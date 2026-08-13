León entra en la historia de Messi: apenas el segundo club mexicano que logra derrotarlo

Los ‘Panzas Verdes’ de León se unen a los Rayados de Monterrey como los únicos equipos mexicanos que han podido salir victoriosos contra el astro argentino

León consiguió una victoria dramática | Reuters

El conjunto ‘Esmeralda’ ha escrito historia al convertirse, al momento, en el primer club mexicano que gana sus tres partidos de Leagues Cup referentes a la primera etapa del certamen. Como detalle especial, lo consiguieron en un duelo dramático nada más y nada menos que frente al Inter Miami de Lionel Messi.

La escuadra de la Florida pegó primero en la recta final de la primera parte gracias a Dániel Pintér; para el arranque del complementario rápidamente Daniel Arcila igualaba los cartones, hasta que Yannick Bright retomó la ventaja para los de casa, solo por unos minutos en lo que apareció Juan Dominguez por la ‘Fiera’.

Fue en la recta final del compromiso que apareció de nueva cuenta Daniel Arcila para darle vuelta al marcador y dejar fuera de la contienda al Inter Miami. Lee la nota completa AQUÍ.

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