Messi, Griezmann, Müller y más… La Liga MX acaba con las estrellas de la MLS en la Leagues Cup 2026

Heung-Min Son y Hugo Lloris todavía dependen de América y Cruz Azul en el cierre de la jornada 3 del torneo

La Liga MX apaga las estrellas de la MLS | Reuters

La Leagues Cup 2026 empieza a quedarse sin varias de las principales figuras que llegaron como cartas de presentación de la MLS. Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Antoine Griezmann y Thomas Müller ya están eliminados, mientras que el futuro de Heung-Min Son y Hugo Lloris permanece pendiente de los últimos resultados de la jornada 3. En medio de ese panorama, los clubes de la Liga MX han tenido participación directa en la caída de varios de esos equipos, cuando todavía resta una noche para definir a los ocho invitados a cuartos de final.

El golpe más reciente llegó en Florida. León remontó y derrotó 3-2 al Inter Miami para terminar con las posibilidades de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, pese a que las Garzas llegaron a la última jornada obligadas a ganar para mantenerse con vida. Messi regresó para disputar el segundo tiempo después de su viaje a Argentina por un asunto personal, pero Daniel Arcila marcó dos veces y encabezó la reacción de La Fiera, que cerró la primera ronda con nueve puntos y aseguró su clasificación.

Messi con el Inter Miami en el 2026 | IMAGN IMAGES via Reuters

La eliminación de Miami se gestó a pesar de que Inter comenzó la competencia venciendo al Atlético de San Luis, pero después perdió consecutivamente contra Monterrey y León. Rayados se impuso 2-1 en la segunda jornada y dejó a las Garzas dependiendo de una combinación de resultados antes del partido definitivo. La Fiera terminó el trabajo con el 3-2 en Miami y dejó fuera al campeón de la Leagues Cup 2023 y subcampeón de la edición 2025 antes de la ronda de eliminación directa.

Antoine Griezmann se despide con Orlando City

Antoine Griezmann tampoco estará en los cuartos de final. El campeón del mundo llegó recientemente a Orlando City y comenzó su primera Leagues Cup con un gol en el triunfo 2-1 sobre Monterrey, pero el panorama cambió en la segunda fecha. León remontó para vencer 2-1 al conjunto de Florida, con lo que Orlando llegó presionado a su último compromiso frente al Atlético de San Luis. Griezmann y compañía necesitaban una combinación favorable que finalmente no apareció.

Antoine Griezmann | Dustin Markland | Getty Images vía AFP

Orlando parecía encaminado a sumar tres puntos ante San Luis después de tomar ventaja de dos goles, pero el conjunto potosino reaccionó y consiguió el 2-2 en tiempo añadido. Los Lions ganaron después la tanda de penaltis por 5-3 y alcanzaron cinco unidades, aunque esa cosecha fue insuficiente para ubicarse entre los cuatro mejores representantes de la MLS. El propio Orlando City confirmó que quedó eliminado por primera vez desde que se implementó el actual formato de Leagues Cup en 2023.

Thomas Müller fracasa con Vancouver

Otro nombre de peso que se despidió temprano fue Thomas Müller con Vancouver Whitecaps. El equipo canadiense perdió sus primeros dos compromisos frente a rivales mexicanos: Atlante lo derrotó 1-0 y FC Juárez remontó para imponerse 3-1 en Vancouver, resultados que dejaron al conjunto canadiense sin posibilidades matemáticas incluso antes de disputar la jornada final frente a Tigres. Müller ni siquiera realizó el viaje a Monterrey para ese tercer encuentro, una vez que la eliminación estaba confirmada.

Brace Hemmelgarn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Vancouver todavía cerró su participación ante otro club de la Liga MX. Los Whitecaps empataron 1-1 frente a Tigres en el Estadio Universitario y posteriormente perdieron 5-4 en la tanda de penaltis. De esta manera, el equipo de Müller completó sus tres partidos de la primera ronda exclusivamente frente a clubes mexicanos sin conseguir una victoria en tiempo regular. El campeón mundial con Alemania en 2014 se convirtió así en otra de las grandes figuras de la MLS que quedó fuera antes de cuartos.

Lewandowski podría quedar fuera a manos de Cruz Azul

Robert Lewandowski es otra de las grandes figuras de la MLS cuyo futuro en la Leagues Cup 2026 pasa directamente por un rival mexicano. Chicago Fire llega a la última jornada con seis puntos después de vencer a Necaxa y Santos Laguna, encuentro en el que el delantero polaco marcó para sentenciar el 3-1. Ahora, el conjunto de Illinois se mide a Cruz Azul este jueves 13 de agosto con la necesidad de asegurar su lugar entre los cuatro mejores clubes de la MLS.

Robert Lewandowski | Adam Hunger | Getty Images vía AFP

Chicago ocupa momentáneamente la quinta posición de su clasificación, por lo que un tropiezo frente a La Máquina podría dejar a Lewandowski fuera del torneo.

La lista todavía podría crecer con Heung-Min Son y Hugo Lloris, integrantes de un LAFC que terminó sus tres encuentros con siete puntos, pero que no tiene asegurado el boleto. Los angelinos empataron 1-1 con Querétaro este miércoles y ganaron 5-3 desde los once pasos para quedarse con el punto adicional. Son convirtió su cobro en la tanda y LAFC llegó momentáneamente al tercer puesto de la tabla de la MLS, aunque tendrá que observar desde fuera los partidos del jueves.

La amenaza para LAFC tiene nombres directamente relacionados con la Liga MX: América y Cruz Azul. Columbus Crew encabeza actualmente la tabla de la MLS con ocho puntos, mientras Real Salt Lake y LAFC tienen siete. Detrás aparecen Austin FC con seis puntos y diferencia de +5, y Chicago Fire con seis y +4, ambos todavía con un partido por disputar: Austin enfrentará al América y Chicago hará lo propio contra Cruz Azul. LAFC tiene siete unidades y diferencia de +3.

Por esa combinación, Son y Lloris necesitan que al menos uno entre Austin FC o Chicago Fire pierda durante los 90 minutos. Si ambos consiguen como mínimo un empate, llegarían al menos a siete unidades y conservarían una diferencia de goles superior a la de LAFC, lo que desplazaría al conjunto angelino fuera de los cuatro primeros. América y Cruz Azul podrían, por lo tanto, terminar definiendo también el futuro de dos de los nombres más reconocidos de la MLS, además de sus propias aspiraciones dentro del torneo. Esta situación se desprende de la tabla y los criterios de desempate vigentes antes de los partidos del jueves.

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