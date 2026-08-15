Los Estadios de Estados Unidos superan a México en la Leagues Cup

Los partidos en México dejaron poca asistencia a comparació de los partidos en suelo estadounidense

Estadios de Estados Unidos superan a México | IMAGN IMAGES via Reuters

La Leagues Cup 2026 entra en su etapa final. Esta competición que enfrenta a los equipos de la Liga MX contra los de la MLS, ha definido a los ocho elementos que disputarán los cuartos de final, siendo cuatro del fútbol mexicano y otros cuatro del estadounidense, donde hay algunas grandes sorpresas y ausencias notorias, como las de Chivas y Pumaspor un lado y las del LAFC de Son y Bouanga junto al Inter Miami de Messi y Casemiro. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

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