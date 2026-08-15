Roger Martínez tendría todo listo para fichar por otro equipo en Arabia Saudita

El colombiano fue blanco de rumores de cercanía con River Plate y viene de protagonizar un duro descargo contra Néstor Lorenzo.

Roger Martínez celebra con la Selección Colombia. – Vizzor Image.

El mercado de fichajes ya está en su tramo final y quedan pocos días para que las distintas ligas tengan definidos los jugadores para arrancar la competencia. En otros casos, el ciclo ya se puso en marcha y la prisa es mayor, como sucede con la Saudi Pro League. Se viene hablando de un acuerdo inminente para que el colombiano Roger Martínez cambie de equipo.

El cafetero terminó contrato hace poco con Al Taawon y se pensaba que iba a ser el final de su recorrido por el fútbol de Arabia Saudita. Sin embargo, las buenas presentaciones que completó en la temporada anterior le valieron el interés de otros clubes. Además, su condición de jugador libre es ideal para que una institución como el Al Shabab ahorre costos con su incorporación.

Según información del portal Tribuna, el delantero ya tiene un trato de palabra con el cuadro en mención y solamente tiene pendiente realizar los exámenes médicos de rigor para que se confirme su llegada al equipo de Riad. Se menciona que será un contrato a un año, el cual incluye una cláusula de extensión por uno más, según objetivos, participación y rendimiento.

De confirmarse el fichaje, este sería el noveno equipo en la carrera del goleador cartagenero, luego de haber transitado también por varios conjuntos de Argentina, China, España y México. Ante la demora para definir su futuro, se alcanzó a especular por varios meses sobre un eventual regreso al fútbol argentino o, confesado por él mismo, un gusto por jugar en Colombia. Esas opciones se han ido quedando sin mayor relevancia.

Concretamente, un supuesto interés que generó bastante expectativa fue para llegar River Plate de Argentina. Sin embargo, la gran relación formativa que lo une a Racing de Avellaneda llevaba a pensar en la Academia como una mejor opción. Al final, el club Millonario se decantó por Rafael Borré, quien también es colombiano y ha retornado con la ilusión de emular lo hecho en su primera etapa.

Martínez no fue incluido por Néstor Lorenzo en la prelista de 55 jugadores con posibilidades de ir al Mundial 2026, lo cual le causó un gran enojo y que expresó por redes sociales en su momento. Tras ese episodio, se ve muy difícil que vaya a regresar a la Selección Colombia, más cuando se sabe que el director técnico argentino acaba de renovar su vinculación con la Tricolor.

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