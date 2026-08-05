Examen de control de la UNAM: cuándo se aplica, sedes, puntajes y todo lo que necesitas saber
Cerca de 58 mil aspirantes podrán presentar la prueba presencial que definirá el ingreso a las licenciaturas de la UNAM en el ciclo 2026-2027
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará un examen de control presencial para definir el ingreso a sus licenciaturas durante el ciclo escolar 2026-2027-1. La medida contempla a aspirantes que habían sido seleccionados originalmente y a quienes alcanzaron el puntaje mínimo establecido para su carrera, plantel y modalidad.
¿Cuándo se aplicará el examen de control de la UNAM para licenciatura y en dónde?
La prueba se realizará entre el 12 y el 19 de agosto en cuatro ciudades. León, Guanajuato, recibirá aspirantes los días 12 y 13; Oaxaca tendrá actividad el 13; Tijuana será sede el 15 y 16; mientras la Ciudad de México concentrará aplicaciones el 17, 18 y 19 de agosto.
Los aspirantes que cumplan con los requisitos deberán ingresar el viernes 7 de agosto al micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura. Dentro del apartado “TU SITIO” podrán consultar su fecha, horario, sede, ubicación, croquis y la documentación que deberán presentar.
Examen de control de la UNAM: puntuación requerida para poder hacerlo y dónde consultarla
La convocatoria considera a dos grupos. El primero está integrado por quienes ya habían recibido una notificación de ingreso después del examen original; el segundo incluye a las personas que obtuvieron un número de aciertos igual o superior al puntaje mínimo con el que se logró ingresar, entre 2021 y 2026, al mismo programa, plantel y modalidad.
Para conocer si pueden presentar la prueba, los aspirantes deben consultar el listado publicado por la Dirección General de Administración Escolar. El procedimiento consiste en localizar la licenciatura, entidad académica y modalidad solicitadas durante el proceso de admisión y comparar el resultado obtenido con la cifra establecida por la Universidad.
Entre los puntajes más altos aparecen Ingeniería Aeroespacial y Médico Cirujano en la Facultad de Medicina, con 111 aciertos. Médico Cirujano en la FES Zaragoza solicita 106; la misma carrera en la FES Iztacala, 105; Física y Química Farmacéutico Biológica en Ciudad Universitaria, 104; y Ciencias de la Computación, 102.
Otros programas también presentan requisitos elevados: Actuaría y Física Biomédica tienen un mínimo de 101 aciertos; Traducción, 100; Psicología, Medicina Veterinaria y Diseño y Comunicación Visual, 99. En Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se requieren al menos 94 respuestas correctas.
|Posición
|Carrera
|Plantel
|Aciertos mínimos
|1
|Ingeniería Aeroespacial
|Facultad de Ingeniería
|111
|1
|Médico Cirujano
|Facultad de Medicina
|111
|3
|Médico Cirujano
|FES Zaragoza
|106
|4
|Médico Cirujano
|FES Iztacala
|105
|5
|Física
|Facultad de Ciencias
|104
|5
|Química Farmacéutico Biológica
|Facultad de Química
|104
|7
|Ciencias de la Computación
|Facultad de Ciencias
|102
|8
|Actuaría
|Facultad de Ciencias
|101
|8
|Física Biomédica
|Facultad de Ciencias
|101
|10
|Traducción
|Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción
|100
|11
|Medicina Veterinaria y Zootecnia
|Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
|99
|11
|Psicología
|Facultad de Psicología
|99
|11
|Diseño y Comunicación Visual
|Facultad de Artes y Diseño
|99
|14
|Relaciones Internacionales
|Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
|98
|15
|Química
|Facultad de Química
|97
|15
|Química Farmacéutico Biológica
|FES Zaragoza
|97
|17
|Artes Visuales
|Facultad de Artes y Diseño
|96
|18
|Ingeniería Mecánica
|Facultad de Ingeniería
|95
|19
|Ingeniería en Computación
|Facultad de Ingeniería
|94
|19
|Ingeniería Química
|Facultad de Química
|94
|19
|Nutriología
|FES Zaragoza
|94
|19
|Ciencias de la Comunicación
|Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
|94
¿Por qué la UNAM aplicará un examen de control para la admisión a licenciaturas?
La UNAM tomó esta determinación después de encontrar irregularidades en el examen virtual aplicado durante mayo y junio. Una comisión técnica identificó casos de aspirantes que utilizaron herramientas externas, recibieron ayuda de acompañantes o incurrieron en suplantación de identidad durante la evaluación en línea.
La Universidad estimó que cerca de 58 mil personas, de un total original de 158 mil 712 aspirantes, cumplen con los criterios para presentar la nueva prueba. Los lugares disponibles serán asignados con base en los resultados del examen de control, por lo que las inscripciones permanecerán suspendidas hasta que concluya el proceso.
El inicio de clases para los alumnos de nuevo ingreso fue recorrido del 10 al 31 de agosto de manera tentativa. La aplicación adicional también ha provocado inconformidades y recursos legales por parte de algunos aspirantes, mientras otros consideran que la prueba presencial permitirá verificar los resultados obtenidos durante el concurso virtual.