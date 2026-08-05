Examen de control de la UNAM: cuándo se aplica, sedes, puntajes y todo lo que necesitas saber

Publicado por Alan Osornio

Cerca de 58 mil aspirantes podrán presentar la prueba presencial que definirá el ingreso a las licenciaturas de la UNAM en el ciclo 2026-2027

Examen de control de la UNAM: puntuación requerida para poder hacerlo y dónde consultarla
¿Cuándo se aplicará el examen de control de la UNAM? | Torales / NURPHOTO VIA AFP

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará un examen de control presencial para definir el ingreso a sus licenciaturas durante el ciclo escolar 2026-2027-1. La medida contempla a aspirantes que habían sido seleccionados originalmente y a quienes alcanzaron el puntaje mínimo establecido para su carrera, plantel y modalidad.

¿Cuándo se aplicará el examen de control de la UNAM para licenciatura y en dónde?

La prueba se realizará entre el 12 y el 19 de agosto en cuatro ciudades. León, Guanajuato, recibirá aspirantes los días 12 y 13; Oaxaca tendrá actividad el 13; Tijuana será sede el 15 y 16; mientras la Ciudad de México concentrará aplicaciones el 17, 18 y 19 de agosto.

Los aspirantes que cumplan con los requisitos deberán ingresar el viernes 7 de agosto al micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura. Dentro del apartado “TU SITIO” podrán consultar su fecha, horario, sede, ubicación, croquis y la documentación que deberán presentar.

Examen de control de la UNAM: puntuación requerida para poder hacerlo y dónde consultarla

La convocatoria considera a dos grupos. El primero está integrado por quienes ya habían recibido una notificación de ingreso después del examen original; el segundo incluye a las personas que obtuvieron un número de aciertos igual o superior al puntaje mínimo con el que se logró ingresar, entre 2021 y 2026, al mismo programa, plantel y modalidad.

Para conocer si pueden presentar la prueba, los aspirantes deben consultar el listado publicado por la Dirección General de Administración Escolar. El procedimiento consiste en localizar la licenciatura, entidad académica y modalidad solicitadas durante el proceso de admisión y comparar el resultado obtenido con la cifra establecida por la Universidad.

Entre los puntajes más altos aparecen Ingeniería Aeroespacial y Médico Cirujano en la Facultad de Medicina, con 111 aciertos. Médico Cirujano en la FES Zaragoza solicita 106; la misma carrera en la FES Iztacala, 105; Física y Química Farmacéutico Biológica en Ciudad Universitaria, 104; y Ciencias de la Computación, 102.

Otros programas también presentan requisitos elevados: Actuaría y Física Biomédica tienen un mínimo de 101 aciertos; Traducción, 100; Psicología, Medicina Veterinaria y Diseño y Comunicación Visual, 99. En Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se requieren al menos 94 respuestas correctas.

PosiciónCarreraPlantelAciertos mínimos
1Ingeniería AeroespacialFacultad de Ingeniería111
1Médico CirujanoFacultad de Medicina111
3Médico CirujanoFES Zaragoza106
4Médico CirujanoFES Iztacala105
5FísicaFacultad de Ciencias104
5Química Farmacéutico BiológicaFacultad de Química104
7Ciencias de la ComputaciónFacultad de Ciencias102
8ActuaríaFacultad de Ciencias101
8Física BiomédicaFacultad de Ciencias101
10TraducciónEscuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción100
11Medicina Veterinaria y ZootecniaFacultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia99
11PsicologíaFacultad de Psicología99
11Diseño y Comunicación VisualFacultad de Artes y Diseño99
14Relaciones InternacionalesFacultad de Ciencias Políticas y Sociales98
15QuímicaFacultad de Química97
15Química Farmacéutico BiológicaFES Zaragoza97
17Artes VisualesFacultad de Artes y Diseño96
18Ingeniería MecánicaFacultad de Ingeniería95
19Ingeniería en ComputaciónFacultad de Ingeniería94
19Ingeniería QuímicaFacultad de Química94
19NutriologíaFES Zaragoza94
19Ciencias de la ComunicaciónFacultad de Ciencias Políticas y Sociales94

¿Por qué la UNAM aplicará un examen de control para la admisión a licenciaturas?

La UNAM tomó esta determinación después de encontrar irregularidades en el examen virtual aplicado durante mayo y junio. Una comisión técnica identificó casos de aspirantes que utilizaron herramientas externas, recibieron ayuda de acompañantes o incurrieron en suplantación de identidad durante la evaluación en línea.

La Universidad estimó que cerca de 58 mil personas, de un total original de 158 mil 712 aspirantes, cumplen con los criterios para presentar la nueva prueba. Los lugares disponibles serán asignados con base en los resultados del examen de control, por lo que las inscripciones permanecerán suspendidas hasta que concluya el proceso.

El inicio de clases para los alumnos de nuevo ingreso fue recorrido del 10 al 31 de agosto de manera tentativa. La aplicación adicional también ha provocado inconformidades y recursos legales por parte de algunos aspirantes, mientras otros consideran que la prueba presencial permitirá verificar los resultados obtenidos durante el concurso virtual.

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