FC Cincinnati vs Pumas en vivo la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver el partido de la jornada 2

El conjunto de Esteban Solari buscará reaccionar en Ohio después de caer por tres goles en su debut frente al Charlotte FC

FC Cincinnati vs Pumas en vivo la Leagues Cup 2026 | Claro Sports

FC Cincinnati y Pumas se enfrentarán este viernes 7 de agosto en la jornada 2 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El encuentro comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y se disputará en el TQL Stadium de Ohio, recinto con capacidad aproximada para 26 mil espectadores. Las acciones se podrán seguir en vivo y en directo por Apple TV+, mientras que en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.

Cincinnati llegará después de vencer 3-1 al Pachuca en su presentación dentro del torneo. El conjunto estadounidense recibió un gol al minuto 7, pero consiguió remontar el marcador con las anotaciones de Evander, Pavel Bucha y Kenji Mboma para sumar sus primeros tres puntos.

Pumas, dirigido por Esteban Solari, perdió 3-0 contra Charlotte FC en su primer compromiso. Brandt Bronico, Archie Goodwin y Tyger Smalls marcaron los goles que dejaron al cuadro universitario sin unidades y con una diferencia de tres tantos en contra.

Una nueva derrota dejaría a UNAM sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, debido a que cada equipo disputa solamente tres partidos durante esta etapa. Para el FCC, el triunfo representaría la oportunidad de afianzarse en los puestos de clasificación y llegar a la última jornada con ventaja en la disputa por un boleto.

Esteban Solari busca su primera victoria con Pumas en Leagues Cup | Imago 7

Fecha, horario y dónde ver en vivo el FC Cincinnati vs Pumas de la Leagues Cup 2026

El partido entre el FC Cincinnati y Pumas se disputará este viernes 7 de agosto de 2026, en punto de las 18:00 horas tiempo del centro de México. Las acciones del cotejo se podrán seguir en vivo y en directo por la señal de Apple TV+.

Alineaciones probables del FC Cincinnati vs Pumas para la jornada 2 de la Leagues Cup 2026

Tanto el Cincinnati como los Pumas presentarían un esquema similar al de su debut en el torneo. El conjunto estadounidense repetiría el once que venció 3-1 al Pachuca, mientras que UNAM le movería alguna pieza tras su derrota frente al Charlotte por 3-0.

FC Cincinnati.- Evan Louro, Matt Miazga, Samuel Gidi, Andrei Chirila, Pavel Bucha, Bryan Ramírez, Brian Anunga, Gerardo Valenzuela, Evander, Tom Barlow y Ayoub Jabbari.

Evan Louro, Matt Miazga, Samuel Gidi, Andrei Chirila, Pavel Bucha, Bryan Ramírez, Brian Anunga, Gerardo Valenzuela, Evander, Tom Barlow y Ayoub Jabbari. Pumas.- Keylor Navas; Nathan Silva, Rubén Duarte, Rodrigo López y Álvaro Angulo; Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Víctor Arteaga; Uriel Antuna, Guillermo Martínez y Juninho.

La Leagues Cup 2026: antecedentes y últimos resultados FC Cincinnati vs Pumas

Hasta el momento no existen antecedentes oficiales entre el FC Cincinnati y Pumas UNAM. El juego de este viernes 7 de agosto de 2026 en el TQL Stadium de Ohio, correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos de la Leagues Cup, será el primer enfrentamiento oficial en la historia entre ambos clubes.

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