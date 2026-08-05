FC Cincinnati vs Pumas en vivo la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver el partido de la jornada 2
El conjunto de Esteban Solari buscará reaccionar en Ohio después de caer por tres goles en su debut frente al Charlotte FC
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FC Cincinnati y Pumas se enfrentarán este viernes 7 de agosto en la jornada 2 de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El encuentro comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y se disputará en el TQL Stadium de Ohio, recinto con capacidad aproximada para 26 mil espectadores. Las acciones se podrán seguir en vivo y en directo por Apple TV+, mientras que en Claro Sports tendremos todos los detalles en nuestro tradicional minuto a minuto.
Cincinnati llegará después de vencer 3-1 al Pachuca en su presentación dentro del torneo. El conjunto estadounidense recibió un gol al minuto 7, pero consiguió remontar el marcador con las anotaciones de Evander, Pavel Bucha y Kenji Mboma para sumar sus primeros tres puntos.
Pumas, dirigido por Esteban Solari, perdió 3-0 contra Charlotte FC en su primer compromiso. Brandt Bronico, Archie Goodwin y Tyger Smalls marcaron los goles que dejaron al cuadro universitario sin unidades y con una diferencia de tres tantos en contra.
Una nueva derrota dejaría a UNAM sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, debido a que cada equipo disputa solamente tres partidos durante esta etapa. Para el FCC, el triunfo representaría la oportunidad de afianzarse en los puestos de clasificación y llegar a la última jornada con ventaja en la disputa por un boleto.
Fecha, horario y dónde ver en vivo el FC Cincinnati vs Pumas de la Leagues Cup 2026
El partido entre el FC Cincinnati y Pumas se disputará este viernes 7 de agosto de 2026, en punto de las 18:00 horas tiempo del centro de México. Las acciones del cotejo se podrán seguir en vivo y en directo por la señal de Apple TV+.
Alineaciones probables del FC Cincinnati vs Pumas para la jornada 2 de la Leagues Cup 2026
Tanto el Cincinnati como los Pumas presentarían un esquema similar al de su debut en el torneo. El conjunto estadounidense repetiría el once que venció 3-1 al Pachuca, mientras que UNAM le movería alguna pieza tras su derrota frente al Charlotte por 3-0.
- FC Cincinnati.- Evan Louro, Matt Miazga, Samuel Gidi, Andrei Chirila, Pavel Bucha, Bryan Ramírez, Brian Anunga, Gerardo Valenzuela, Evander, Tom Barlow y Ayoub Jabbari.
- Pumas.- Keylor Navas; Nathan Silva, Rubén Duarte, Rodrigo López y Álvaro Angulo; Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Víctor Arteaga; Uriel Antuna, Guillermo Martínez y Juninho.
La Leagues Cup 2026: antecedentes y últimos resultados FC Cincinnati vs Pumas
Hasta el momento no existen antecedentes oficiales entre el FC Cincinnati y Pumas UNAM. El juego de este viernes 7 de agosto de 2026 en el TQL Stadium de Ohio, correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos de la Leagues Cup, será el primer enfrentamiento oficial en la historia entre ambos clubes.