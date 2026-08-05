Gianni Infantino habría ofrecido a Marruecos la final del Mundial 2030 a cambio de apoyo

The Times reporta que el presidente de la FIFA busca respaldo para continuar en el cargo y habría propuesto que Casablanca reciba la final

Gianni Infantino busca mantenerse al mando de la FIFA | Reuters

Gianni Infantino habría ofrecido a Marruecos la posibilidad de organizar la final de la Copa Mundial de 2030 como parte de sus gestiones para obtener respaldo político dentro de la FIFA. La información fue publicada en exclusiva por el diario británico The Times, que relaciona la propuesta con la presión que enfrenta el dirigente para continuar al frente del organismo.

De acuerdo con el reporte, el partido decisivo se disputaría en Casablanca, en el estadio Hassan II, inmueble actualmente en construcción y proyectado para recibir aproximadamente a 115 mil espectadores. La FIFA todavía no ha anunciado oficialmente cuál de las sedes del torneo albergará la final.

Marruecos organizará el Mundial 2030 junto con España y Portugal, mientras Argentina, Uruguay y Paraguay recibirán los partidos conmemorativos de la competencia. Dentro del proceso para definir las sedes principales, el Santiago Bernabéu de Madrid también aparece como candidato para recibir el encuentro por el título.

La versión de The Times surge mientras Infantino busca declaraciones públicas de respaldo antes de las elecciones presidenciales de la FIFA, programadas para el 18 de marzo de 2027. El Congreso se celebrará en Rabat, por lo que el apoyo de la federación marroquí y de otras asociaciones africanas tendría peso dentro de la votación.

El presidente de la FIFA se reunió en Marruecos con integrantes de su círculo cercano para revisar la situación interna del organismo. El país africano ha mantenido una relación constante con la administración de Infantino, además de convertirse en una de las bases institucionales de la FIFA mediante la apertura de una oficina regional.

El escenario cambió después del rechazo al proyecto FIFA Forward Enterprise, que contemplaba permitir la entrada de capital privado en una filial encargada de administrar operaciones comerciales y competiciones. La iniciativa fue retirada tras la oposición de la UEFA, la Concacaf y distintas federaciones nacionales.

Inglaterra, Gales y Serbia se encuentran entre las asociaciones que han retirado su respaldo a Infantino rumbo al siguiente proceso electoral. A estas posturas se sumaron cuestionamientos de dirigentes y exfutbolistas, entre ellos Luis Figo, quien pidió públicamente la salida del presidente de la FIFA.

La posible designación de Casablanca modificaría el escenario que colocaba al Santiago Bernabéu como uno de los principales candidatos para la final. Sin embargo, mientras la FIFA no publique la distribución oficial de los partidos del Mundial 2030, tanto el estadio Hassan II como los recintos españoles permanecen dentro de la disputa por recibir el encuentro decisivo.

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