Juan José Guevara y el reto ante América: “El boleto a la Concachampions es nuestro primer objetivo” 

El defensor de León habló de su adaptación a la Liga MX, el duelo ante América y su objetivo de volver a la Concachampions

Juan José Guevara se ha convertido rápidamente en una de las piezas importantes del Club León. El defensor colombiano llegó este verano procedente del Bastia de Francia y necesitó muy poco tiempo para consolidarse como titular dentro del equipo, disputando todos los minutos de la temporada con excepción de ocho y estrenándose como goleador durante la Leagues Cup, en el triunfo sobre Orlando.

En entrevista exclusiva con Claro Sports por W Radio, reconoció que sus primeros partidos en México estuvieron marcados principalmente por el proceso de adaptación a la altura, aunque aseguró haber encontrado similitudes importantes entre el fútbol francés y la Liga MX.

“Hay una gran similitud en el nivel tanto futbolístico como profesional. Es algo a lo cual te puedo decir que venía un poco acostumbrado. Obviamente se nota mucho la exigencia y pues al inicio sí el adaptarme un poco los dos primeros partidos, la altura, fue algo muy notable, pero gracias a Dios mediante iba pasando el tiempo me pude adaptar de una mejor forma”.

El colombiano también destacó el papel que ha tenido el vestidor de León en su rápida integración. La presencia de varios compatriotas e incluso de futbolistas con los que ya había coincidido anteriormente terminó siendo uno de los factores que influyeron en su decisión de continuar su carrera en México.

“Creo que eso fue un factor que también influyó mucho para mi decisión porque me encontraba con algunos de mis compañeros con los que ya había tenido la oportunidad de jugar y siempre te genera también un gran ambiente sentirse en casa con las personas que tienen tu misma cultura, de tu mismo país. Siempre eso genera un plus para estar en la mejor condición”.

La Concachampions, el primer objetivo de León

La Fiera tendrá este sábado uno de sus partidos más importantes del semestre cuando enfrente al América por el tercer lugar de la Leagues Cup. Más allá de subir al podio del torneo, el encuentro pone en juego un boleto para la próxima Concacaf Champions Cup, objetivo que Guevara colocó como una prioridad para el equipo.

“Para nosotros es una gran oportunidad de ratificar todo el trabajo que venimos haciendo en estas últimas jornadas, que es ir a ganar y el boleto a la Conca Champions es nuestro primer objetivo”.

León busca regresar al principal torneo de clubes de la Concacaf después de su histórica participación en la temporada 2022-2023, cuando conquistó por primera vez el título continental al superar a Los Angeles FC en la final.

El rival será un América al que Guevara reconoce como uno de los grandes referentes del fútbol mexicano. Para el colombiano, medirse con las Águilas también representa cumplir una experiencia que observaba desde lejos antes de llegar a la Liga MX.

“Sabemos de que es un rival grande, un club histórico que verdaderamente viene plasmando unidad también de juego, ha hecho un gran semestre y también el reflejo de su trabajo es llegar hasta la semifinal. Para mí es un orgullo porque cuando estaba joven uno escuchaba de los clubes grandes de México y siempre sonaba el América. Entonces hacer esta realidad por medio y gracias a este club es muy grande para mí”.

Guevara quiere dejar huella en León

Además del objetivo colectivo, Guevara aseguró que su llegada a México representa una nueva oportunidad para continuar creciendo en su carrera y seguir el camino de otros defensores colombianos que consiguieron dejar una huella importante en la Liga MX.

“Siempre es importante tener como referencia a los compañeros, los compatriotas que han tenido la oportunidad de pasar por esta liga mexicana que creo que es una de las más competitivas en este momento, que está creciendo y espero poder seguir plasmando mi nombre”.

Dentro de esas referencias aparece Stiven Barreiro, quien también defendió la camiseta de León antes de continuar su carrera fuera de la institución. “El último que tuve la oportunidad de seguirlo fue de Barreiro, el anterior defensor que tenía León y se fue como un ídolo y espero, creo de mi parte, poder seguir ese camino, poder demostrar la gallardía colombiana y dejar en alto el nombre de cada uno de nuestros compañeros”.

El colombiano también considera que mantenerse como protagonista en el fútbol mexicano puede acercarlo a uno de sus grandes objetivos personales: recibir una oportunidad con la selección de Colombia. “Estoy seguro de que es un gran plus. Creo que es una gran oportunidad y una gran vitrina estar aquí en la Liga MX para obtener el llamado a la selección”.

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