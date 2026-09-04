Toluca vs Monterrey en vivo la final Leagues Cup 2026: horario y dónde ver el partido desde México

Los Diablos Rojos dejaron en el camino a León, mientras que Rayados eliminó al América para avanzar por el título, ¿dónde ver el partido?

Toluca vs Monterrey, ¿cuándo y dónde ver la final de la Leagues Cup? | Claro Sports

¡El primer campeón con el nuevo formato de la Leagues Cup será mexicano! Toluca y Monterrey disputarán el título de la Leagues Cup 2026 este domingo 6 de septiembre, a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. El encuentro podrá seguirse desde México a través de Apple TV e Imagen TV, así como el minuto a minuto de Claro Sports. Alexis Vega, Federico Viñas y Helinho serán algunos de los jugadores a seguir por los Diablos, mientras que Rayados cuenta con Orbelín Pineda, Lucas Ocampos, Diego Rossi y Hugo Cuypers. Además del trofeo, el campeón obtendrá el pase directo a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2027.

Los Diablos Rojos llegan a la final después de sumar cuatro triunfos en cinco encuentros. El equipo de Antonio Mohamed comenzó con un 3-0 sobre Seattle Sounders, después perdió 1-0 contra LAFC y cerró la primera fase con un 3-1 sobre FC Dallas. Ya en eliminación directa dejó fuera a Austin FC por 2-0 y repitió ese marcador frente a León en semifinales, con goles de Federico Pereira y Federico Viñas. Los mexiquenses registran 10 goles a favor y solo dos en contra durante el torneo. El Turco buscará agregar la Leagues Cup a su palmarés con Toluca y, además, este partido representa el primer trofeo de una lista de cinco que el club todavía puede conquistar durante el cierre de 2026: Leagues Cup, Apertura 2026, Derbi de las Américas, Copa Challenger y Copa Intercontinental, aunque los últimos compromisos dependen de su avance en el torneo intercontinental.

Monterrey, por su parte, llega con una nueva etapa bajo la dirección de Matías Almeyda, quien asumió el equipo durante el verano. Rayados perdió 2-1 ante Orlando City en su debut, pero respondió con triunfos consecutivos de 2-1 sobre Inter Miami, Nashville SC y Chicago Fire. En semifinales empató 2-2 contra América y consiguió el boleto desde el punto penal por 5-4. La llegada de Orbelín Pineda, Diego Rossi y Hugo Cuypers modificó el ataque regiomontano y Almeyda consiguió instalar al club en una final durante sus primeros tres meses al frente del proyecto.

Final de la Leagues CUP 2026: Fecha, horario y dónde ver en vivo el Toluca vs Monterrey

La final de la Leagues Cup 2026 entre Toluca y Monterrey se disputará este domingo 6 de septiembre en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. El partido comenzará a las 19:15 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Apple TV e Imagen TV, así como en el minuto a minuto de Claro Sports. El encuentro definirá al campeón del torneo entre dos representantes de la Liga MX.

Alineaciones probables del Toluca vs Monterrey para la final de la Leagues Cup 2026

Antonio Mohamed tendrá que realizar un ajuste en su defensa debido a la suspensión de Bruno Méndez, quien recibió la segunda tarjeta amarilla en los minutos finales de la semifinal contra León. A falta de que los entrenadores confirmen sus equipos, estas son las alineaciones probables:

Toluca: Hugo González; Brian García, Federico Pereira, Everardo López, Jesús Gallardo; Nicolás Castro, Franco Romero, Jesús Angulo; Alexis Vega, Helinho y Federico Viñas.

Monterrey: Esteban Andrada; Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Carlos Salcedo, Gerardo Arteaga; Óliver Torres, Orbelín Pineda; Lucas Ocampos, Diego Rossi, Jesús ‘Tecatito’ Corona; Hugo Cuypers.

Almeyda utilizó esa base en la semifinal frente al América, por lo que Rayados podría mantener buena parte del once que consiguió el pase a la final desde la tanda de penaltis.

Leagues Cup 2026, final: antecedentes y últimos resultados Toluca vs Monterrey

Los antecedentes recientes presentan una tendencia favorable para Toluca. Los Diablos ganaron cuatro de los últimos cinco enfrentamientos contra Monterrey, incluidos partidos de fase regular y Liguilla de la Liga MX.

Monterrey 0-1 Toluca | Clausura 2026 | 10 de enero de 2026

Toluca 3-2 Monterrey | Semifinal Apertura 2025 | 7 de diciembre de 2025

Monterrey 1-0 Toluca | Semifinal Apertura 2025 | 4 de diciembre de 2025

Toluca 6-2 Monterrey | Apertura 2025 | 25 de septiembre de 2025

Toluca 2-1 Monterrey | Cuartos de final Clausura 2025 | 11 de mayo de 2025

El compromiso del domingo será diferente a esos antecedentes, ya que será una final a partido único y en sede neutral. Toluca busca mantener el dominio que ha registrado en los cruces más recientes, mientras que Monterrey intentará cambiar esa tendencia en el partido por el título.

Pronósticos y momios del Toluca vs Monterrey: ¿quién es favorito y cuánto paga?

De acuerdo con los momios disponibles para la final, Toluca parte como favorito sobre Monterrey, aunque las cuotas presentan una diferencia reducida entre ambos equipos.

Toluca gana (1): +130

Empate (X): +230

Monterrey gana (2): +185

Con un momio de +130, una apuesta de 100 pesos al triunfo de Toluca dejaría 130 pesos de ganancia, además de recuperar el monto apostado. El empate a +230 entregaría 230 pesos de utilidad por cada 100 apostados, mientras que una victoria de Monterrey a +185 representaría 185 pesos de ganancia.

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