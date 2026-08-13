FAS vs Verdes, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 3, goles y resultado en directo

Ambos equipos buscan su primer triunfo en la competencia.

FAS vs Verdes, en vivo y en directo | Claro Sports

FAS y Verdes se enfrentan por la fecha 3 de la Copa Centroamericana 2026 en un partido clave para dos equipos que necesitan reaccionar en el Grupo D. El conjunto salvadoreño buscará aprovechar la localía para conseguir sus primeros puntos después de caer ante Motagua en su estreno, mientras que los Verdes llegan obligados a sumar tras perder sus dos primeras presentaciones. Aquí puedes seguir FAS vs Verdes en vivo, con el resultado actualizado y los goles, además de la transmisión en directo (para Estados Unidos) de un encuentro que puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambos en el torneo.

Transmisión FAS vs Verdes (exclusivo Estados Unidos)

¿A qué hora juega FAS vs Verdes y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 12 de agosto?

El encuentro entre FAS y Verdes se disputará el miércoles 12 de agosto a las 21:00 hora local en el estadio Nacional Las Delicias. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de El Salvador y Belice. Además, en Estados Unidos se podrá ver en vivo a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del FAS vs Verdes, al momento: así salen al partido de hoy

Ni FAS ni Verdes cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 3 de la Copa Centroamericana 2026.

FAS: Kevin Carabantes; Miguel Murillo, Rudy Clavel, Jorge Cruz, Juan Vega; Jonathan Nolasco, José Portillo; Edgar Medrano, Yan Maciel, Rafael Tejada; y César Díaz. DT: Adrián Sánchez

Verdes: Woodrow West; Jhon Vergara, Iván Morán, Christian Sánchez, Nahjib Guerra; Darrel Myvett, Freybin Pagoada; Krisean López, Jordy Polanco; Miguel Junco y Facundo Silvestre. DT: Rafa Berges.

Últimos resultados y antecedentes del FAS vs Verdes

Será la primera ocasión en la que se enfrenten FAS y Verdes a lo largo de su historia de manera oficial.

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? FAS vs Verdes

Ni FAS ni Verdes han logrado conquistar la Copa Centroamericana de Concacaf desde la creación de su formato actual en 2023. Ambos clubes todavía buscan dar el salto en el torneo regional y tampoco han conseguido superar la fase de grupos en sus participaciones anteriores. El máximo ganador de la competencia es Alajuelense, campeón de las ediciones 2023, 2024 y 2025, por lo que FAS y Verdes intentan escribir por primera vez su nombre entre los ganadores del certamen.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 clubes distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos, donde cada participante disputa cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuartos de final, instancia desde la cual las eliminatorias se juegan a ida y vuelta hasta definir al campeón. Los ocho clasificados son ordenados según su rendimiento en la fase de grupos y los cruces de cuartos quedan establecidos como 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Además, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtienen un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que el campeón de la Copa Centroamericana avanza directamente a los octavos de final de ese certamen.

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