Lainez y Nahuel, en riesgo: las fuertes sanciones que podrían recibir en Leagues Cup

El análisis arbitral de Roberto García Orozco anticipa castigos importantes para los jugadores de Tigres tras sus expulsiones ante Vancouver

Tigres no solo terminó su duelo ante Vancouver Whitecaps con dos expulsados, también podría afrontar consecuencias importantes de cara a los siguientes compromisos de la Leagues Cup 2026, así lo considera Roberto García Orozco, especialista arbitral de Claro Sports. Tanto Diego Lainez como Nahuel Guzmán se exponen a sanciones de varios partidos por las conductas que derivaron en sus tarjetas rojas en el tercer duelo de la fase de grupos, donde se jugaban el pase a los cuartos de final y que terminó con triunfo para los felinos en la tanda de penaltis.

Lainez fue expulsado al minuto 87 después de un intercambio verbal con el árbitro salvadoreño Iván Bartón. El silbante consideró que el futbolista utilizó lenguaje ofensivo o insultante, una conducta que, dependiendo de lo que quede asentado en el informe arbitral, podría costarle más de un encuentro de suspensión.

“Al minuto 87, Diego Lainez recibió la tarjeta roja después de un intercambio verbal con el árbitro salvadoreño Iván Bartón. El árbitro consideró que el jugador utilizó un lenguaje ofensivo o insultante, por lo que, de acuerdo con la gravedad que se establezca en el informe arbitral, su sanción podría ser de dos partidos”, explicó García Orozco.

Diego Laínez fue expulsado porque le dijo a Barton:



"Tiene que ganar la MLS a fuerza o que?" pic.twitter.com/ibjtWsqdnj — History Liga MX (@History_LigaMX) August 12, 2026

La situación de Nahuel Guzmán podría ser más grave

El caso de Nahuel Guzmán presenta un escenario más delicado. Ya en tiempo agregado, al minuto 90+1, el guardameta buscó reanudar rápidamente una acción y terminó empujando al árbitro, quien de inmediato le mostró la tarjeta roja por una conducta considerada atentatoria contra su autoridad. Para García Orozco, la sanción contra el portero podría superar ampliamente la de Lainez debido a la naturaleza de la acción.

“El caso de Nahuel Guzmán es más grave. Al minuto 91, el guardameta pretendía reanudar rápidamente una acción de juego; sin embargo, empujó al árbitro, quien no dudó en mostrarle la tarjeta roja por considerar una conducta que atentó contra su autoridad”, señaló.

¡MAL Y DE MALAS! ❌🐯



Nahuel Guzmán se volvió a llevar las cámaras después de empujar al árbitro y ganarse la tarjeta roja directa en la #LeaguesCup



El guardameta argentino empujó al colegiado central para tener espacio en un tiro libre y el árbitro terminó expulsándolo del… pic.twitter.com/5drQpjDS5h — Claro Sports (@ClaroSports) August 12, 2026

El especialista arbitral estima que el castigo podría ubicarse entre cuatro y seis partidos, aunque aclaró que cualquier proyección está sujeta al contenido del reporte oficial y a la determinación del comité disciplinario. “Desde mi perspectiva, y a reserva de conocer el informe oficial y la resolución del comité disciplinario, Nahuel Guzmán podría recibir una sanción de cuatro a seis partidos”, apuntó.

Leagues Cup todavía podría imponer un castigo adicional

La situación no necesariamente terminaría con la suspensión derivada de la tarjeta roja. García Orozco explicó que la organización de la Leagues Cup podría revisar las imágenes disponibles y determinar si existen elementos suficientes para imponer una sanción adicional. “Además, la propia competición podría imponer una sanción adicional, tomando como base las imágenes disponibles y la gravedad de las conductas”, agregó.

Por ahora, Tigres deberá esperar los informes correspondientes y la resolución disciplinaria para conocer el alcance definitivo de ambas expulsiones. La diferencia entre los dos casos es importante: Lainez podría enfrentar un castigo por lenguaje ofensivo, mientras que Guzmán se expone a una pena mayor por contacto físico con el árbitro.

La decisión final dependerá de cómo queden tipificadas las conductas en el acta arbitral y de los criterios que aplique el organismo disciplinario de la competencia. Mientras tanto, el análisis de García Orozco anticipa un escenario complicado para dos piezas importantes del conjunto regiomontano.

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