Mohamed reconoce al LAFC como justo vencedor y señala desventaja del Toluca por el viaje a Los Ángeles

Los Diablos Rojos aún se mantienen con posibilidades de avanzar a la siguiente fase de la Leagues Cup 2026

El Toluca sufrió su primera derrota en la Leagues Cup 2026 luego de caer 1-0 ante LAFC en el BMO Stadium, dentro de la jornada 2 del torneo entre clubes de la Liga MX y la MLS. Antonio ‘Turco’ Mohamed reconoció que su equipo estuvo lejos de la versión mostrada en su presentación y aceptó el triunfo del conjunto estadounidense, aunque también puso sobre la mesa las condiciones de traslado y recuperación que afrontaron los Diablos.

Mohamed explicó que el viaje a Los Ángeles y el poco tiempo entre encuentros influyeron en el rendimiento del cuadro mexiquense, principalmente porque Los Angeles permaneció en casa después de su compromiso anterior. “No jugamos como el otro día. También influye mucho el viaje y los pocos días de recuperación. El rival estaba en su casa descansando, nosotros tuvimos que viajar cinco horas”, señaló después del encuentro.

A pesar de esa diferencia, el técnico evitó utilizar el calendario como justificación absoluta y reconoció los méritos de LAFC. “En el análisis del partido fueron justos ganadores, nos hicieron el gol al final y nosotros no tuvimos tiempo para recuperarnos”. Mohamed consideró que el empate pudo reflejar mejor lo ocurrido, pero fue contundente al admitir que “son justos ganadores porque los resultados no se discuten”.

El entrenador profundizó en las condiciones que enfrentan los clubes mexicanos dentro de la Leagues Cup y aseguró que jugar en casa representa una ventaja importante. “Si Los Ángeles hubiese salido a jugar y viajaba hubiera sido más parejo. Eso es nada más. Venimos a jugar acá, no pasa nada, ahora tenemos que regresar, el viaje es largo”. Incluso recordó que los equipos estadounidenses que han visitado el Nemesio Diez conocen las dificultades que implica jugar como visitantes ante los Diablos.

Turco Mohamed no busca ningún fichaje para el Toluca

Más allá del resultado, Mohamed también habló sobre la conformación de su plantilla y descartó que Toluca esté buscando actualmente otro refuerzo. El técnico se mostró conforme con los jugadores disponibles y condicionó cualquier posible movimiento a que exista una salida. “No, no estoy buscando a nadie. No estamos buscando a nadie. Si no se va nadie, estamos bien así”, explicó.

El Turco también aclaró el planteamiento utilizado ante LAFC después de que pudiera interpretarse como una línea de cinco defensores. Mohamed aseguró que Toluca defendió con cuatro elementos, con Everardo López como lateral y Jesús Gallardo en una posición más adelantada. En fase de salida sí buscó formar con tres centrales para tener mayor seguridad frente a las transiciones del conjunto angelino y limitar los movimientos ofensivos de Heung-Min Son.

“Creíamos nosotros que podíamos protegernos más con las transiciones, que son muy, muy peligrosos y aparte Son siempre se bota a jugar”, explicó Mohamed. El entrenador consideró que el plan había funcionado durante buena parte del encuentro, pero Toluca terminó castigado por la anotación de LAFC en la recta final. “Ese fue el plan que tuvimos de partido. Había salido muy bien, pero bueno, tiene estas cosas del fútbol y nos hicieron un golazo al final”.

Viñas se sigue adaptando al Toluca y Alexis Vega recibió descanso

Mohamed también explicó las situaciones de Federico Viñas y Alexis Vega. Sobre el delantero uruguayo, destacó que todavía atraviesa un periodo de adaptación y necesita acumular trabajo con sus compañeros. “Viñas se está adaptando al equipo, no ha podido entrenar mucho con los compañeros, pues es el primer partido que juega, se va a poner físicamente bien y nos va a ayudar mucho”. En cuanto a Vega, descartó cualquier problema físico y aseguró que simplemente recibió descanso por la carga de partidos y el traslado a Estados Unidos.

Finalmente, el entrenador insistió en que las condiciones de la Leagues Cup son conocidas y aceptadas por los clubes mexicanos, aunque espera que eventualmente exista mayor equilibrio en los traslados.

Mohamed reconoció nuevamente la calidad de LAFC y cerró su intervención con un mensaje de condolencias para Lionel Messi por el fallecimiento de su padre, de acuerdo con la información proporcionada: “La condolencia de este lugar del mundo para Leo, siempre una pérdida es dolorosa”. Para Toluca, la derrota representa su primer tropiezo del torneo y obliga al equipo a recuperar terreno en la siguiente jornada.

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