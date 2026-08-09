Columbus Crew vs Pumas en vivo la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver el partido de la jornada 3

Columbus Crew y Pumas se verán las caras este 11 de agosto, en un enfrentamiento que tiene a dos equipos con realidades distintas en la Leagues Cup

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Pumas UNAM y Columbus Crew llegan con realidades opuestas a su último compromiso en la Leagues Cup 2026. El conjunto universitario afrontará este martes 11 de agosto su despedida del torneo, ya sin posibilidades de avanzar tras las derrotas ante Charlotte FC y FC Cincinnati. El equipo dirigido por Esteban Solari suma cero puntos, cinco goles en contra y ninguno a favor, por lo que buscará cerrar su participación con una victoria que le permita recuperar parte del orgullo y dejar atrás una fase de grupos para el olvido.

En contraste, Columbus Crew vive un escenario mucho más favorable. El cuadro de la MLS superó a Atlas por 3-1 y a Pachuca por 2-1, resultados que lo mantienen con paso firme hacia la siguiente ronda y con la mira puesta en el liderato del Grupo A. El duelo en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio, tendrá así un contraste claro: Pumas buscará una despedida digna, mientras el Crew intentará mantener su paso perfecto y llegar con confianza a las rondas de eliminación directa.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el Columbus Crew vs Pumas de la Leagues Cup 2026

El Columbus Crew y Pumas se preparan para un partido decisivo en la Leagues Cup. Ambos equipos saltarán a la cancha del ScottsMiracle-Gro Field este martes 11 de agosto, con la obligación de sumar un resultado positivo que les permita avanzar con paso firme en el torneo.

Claro Sports tendrá todos los detalles del encuentro con su tradicional minuto a minuto, además de las estadísticas, las jugadas más importantes y las reacciones de los protagonistas antes y después del partido. Los aficionados también podrán disfrutar la transmisión en vivo a través del MLS Season Pass y no perder ningún detalle del partido entre Columbus Crew y Pumas.

México y Centroamérica: 17:30 horas

17:30 horas Estados Unidos : 19:30 horas ET y 16:30 horas PT

: 19:30 horas ET y 16:30 horas PT Colombia : 18:30 horas

: 18:30 horas Argentina: 20:30 horas

Alineaciones probables del Columbus Crew vs Pumas para la jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El Columbus Crew podría saltar a la cancha con un 3-4-2-1, esquema que encaja con la idea de Laurent Courtois, quien apuesta por aprovechar el potencial ofensivo de su plantilla y sumar presencia en campo rival sin renunciar a una estructura definida. Del otro lado, Esteban Solari apunta al 4-3-3 como su sistema de confianza para los Pumas, una formación que busca mayor equilibrio entre ataque y defensa y que puede plantear un partido táctico interesante ante la propuesta más ofensiva del conjunto estadounidense.

Columbus Crew: Patrick Schulte, Steven Moreira, Rudy Camacho, César Ruvalcaba, Mohamed Farsi, Tarun Karumanchi, André Gomes, Malte Amundsen, Daniel Gazdag, Taha Habroune, Brais Méndez

Patrick Schulte, Steven Moreira, Rudy Camacho, César Ruvalcaba, Mohamed Farsi, Tarun Karumanchi, André Gomes, Malte Amundsen, Daniel Gazdag, Taha Habroune, Brais Méndez Pumas: Keylor Navas, Antonio Leone, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Álvaro Angulo, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Víctor Arteaga, Rodrigo López, Juninho y Luciano Herrera.

Leagues Cup 2026: antecedentes y últimos resultados Columbus Crew vs Pumas

Columbus Crew y Pumas protagonizarán un partido inédito en la Leagues Cup 2026, ya que ambos clubes no cuentan con antecedentes de enfrentamientos entre sí. El encuentro marcará el primer capítulo de una rivalidad que, por ahora, no tiene historia previa y que pondrá frente a frente a un representante de la MLS y otro de la Liga MX. El Crew llega con paso firme, luego de vencer 2-1 a Pachuca y 3-1 al Atlas en sus dos partidos más recientes del certamen, además de un empate 2-2 ante Inter Miami y un triunfo 2-1 sobre FC Cincinnati en sus últimos compromisos de la MLS.

Del otro lado, Pumas encara esta cita con la necesidad de recuperar confianza tras un complicado arranque en la Leagues Cup. El conjunto universitario cayó 2-0 ante FC Cincinnati y 3-0 frente a Charlotte FC, aunque antes de esos tropiezos acumuló dos victorias en la Liga MX, con un contundente 5-1 sobre Juárez y un 2-1 ante Toluca. Así, mientras Columbus presume cuatro partidos consecutivos sin derrota, los auriazules buscarán dejar atrás sus recientes tropiezos internacionales y escribir el primer antecedente de una serie que comenzará desde cero.

Pronósticos y momios del Columbus Crew vs Pumas: ¿quién es favorito y cuánto paga?

De acuerdo con información de Caliente MX, Columbus Crew parte como favorito para quedarse con la victoria ante Pumas en el tiempo regular. El triunfo del conjunto estadounidense aparece con un momio de -125, mientras que el empate ofrece +300 y una victoria de los universitarios se ubica en +240. Los números colocan a la Tripulación un escalón por encima en las apuestas, aunque la diferencia no resulta tan amplia como para descartar un partido parejo.

El -125 representa una probabilidad implícita cercana al 56 por ciento, mientras que el +240 de los auriazules equivale a casi 29 por ciento y el +300 del empate ronda el 25 por ciento, sin considerar el margen de la casa de apuestas. Así, el mercado espera un partido con ligera ventaja para los locales, pero el conjunto felino ofrece un pago más atractivo si logra dar la sorpresa. El empate también aparece como una alternativa de valor ante un escenario cerrado.

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