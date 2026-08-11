Sin boleto, pero con orgullo: Pumas busca cerrar la Leagues Cup 2026 con victoria

Pumas llega sin posibilidades de avanzar, pero buscará cerrar con dignidad su participación en la Leagues Cup 2026 ante un rival de la MLS

Pumas va por el triunfo de la honra. IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Pumas afrontará su último partido de la Leagues Cup 2026 ya sin opciones de clasificar a la siguiente ronda. El conjunto universitario intentará despedirse del torneo con una victoria que le permita recuperar confianza después de una participación marcada por resultados que lo dejaron fuera de la pelea antes de la tercera jornada.

El encuentro también servirá para que el cuerpo técnico evalúe alternativas y reparta minutos antes de retomar el Apertura 2026. Con la clasificación descartada, los auriazules buscarán rescatar el orgullo, corregir detalles y utilizar el último compromiso internacional como preparación para sus próximos desafíos en la Liga MX. LEE LA NOTA COMPLETA

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