Kristoffer Velde explota por la invasión americanista en Portland: “Una mierda, nunca vi algo así”

América venció 3-1 a Timbers, manteniendo su invicto con goles de Brian Rodríguez, Isaías Violante y Óscar Perea. Con este triunfo, el equipo mexicano suma seis puntos y buscarán los cuartos de final ante Austin

Portland fue superado en la cancha y en las gradas, en su casa | Reuters

La derrota de Portland Timbers ante América por 3-1 en la Leagues Cup 2026 dejó una escena que se trasladó más allá del resultado. Kristoffer Velde, autor del único gol del conjunto de la MLS, mostró su molestia por la cantidad de aficionados americanistas que ocuparon las tribunas del Providence Park.

El extremo noruego fue entrevistado al término del encuentro y no ocultó su reacción al ser cuestionado por el ambiente en el estadio. “Una mierda, mierda, mierda. Toda la gente está de amarillo en nuestra casa, nunca había visto algo así en mi vida y no sé cómo sea posible”, declaró.

La presencia de seguidores del América había comenzado a notarse desde antes del silbatazo inicial. Cientos de aficionados realizaron una caravana rumbo al Providence Park y, ya dentro del inmueble, ocuparon distintos sectores con camisetas y banderas del conjunto mexicano.

A clearly pissed off Kristoffer Velde post-match. On the atmosphere, “Shit. Shit, shit, shit. I’ve never seen anything like it.” #RCTID pic.twitter.com/6gEQHuTewP — Alex Barnes (@ABarnesandnoble) August 10, 2026

En el terreno de juego, Portland se puso en el marcador por medio del propio Velde, pero América terminó imponiéndose con anotaciones de Brian Rodríguez, Isaías Violante y Óscar Perea. El 3-1 permitió al equipo dirigido por Guillermo Almada sumar su segunda victoria consecutiva en el torneo.

La molestia de Velde tuvo como origen el contraste entre la localía de Portland y el apoyo recibido por América. “Un montón de camisetas amarillas en nuestra propia casa, nunca he visto esto en mi vida, no entiendo cómo es posible”, insistió el jugador después del partido.

El siguiente compromiso del América será el jueves 13 de agosto frente a Austin FC en el Q2 Stadium, a las 18:30 horas, tiempo del centro de México. Las Águilas llegarán con la opción de sellar su boleto a la siguiente ronda, mientras que la imagen de las gradas del Providence Park y la reacción de Velde quedarán como una de las escenas de la segunda jornada.

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