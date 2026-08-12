¡Sebastián Cordóva fuera toda la temporada! Se rompe el ligamento cruzado

El mediocampista será operado en los próximos días y estará fuera de actividad durante el resto del año y parte de 2027

El atacante pasará por el quirófano | Imago7

Las malas noticias continúan en Pumas. Tras haber sido eliminados de la Leagues Cup, situación que se confirmó con la derrota ante Columbus Crew, los felinos anuncian que Sebastián Córdova sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión que lo obligará a pasar por el quirófano y que lo dejará fuera de actividad durante el resto de 2026 y parte de 2027. El club informó que el mediocampista será operado en los próximos días y que su regreso dependerá de la evolución posterior a la cirugía.

La lesión se produjo durante el partido de Leagues Cup ante FC Cincinnati. Córdova había ingresado en la segunda mitad para aportar en la búsqueda del empate, pero poco después tuvo que abandonar el campo tras una jugada en la que su pie quedó atorado en el césped y la rodilla giró al momento de intentar presionar la salida del rival.

El futbolista quedó tendido sobre el terreno de juego y recibió atención del cuerpo médico antes de ser retirado en camilla del TQL Stadium. La forma en la que ocurrió la acción generó preocupación inmediata en el banquillo universitario y obligó al club a realizar estudios para determinar el alcance del problema.

Antes de conocerse el diagnóstico definitivo, el técnico Esteban Solari había pedido cautela. “Estamos todos preocupados por él. Tuvo un episodio donde se le enganchó la rodilla y obviamente sintió algo”, explicó el técnico después del segundo encuentro. La noticia fue confirmada por el propio timonel tras el encuentro ante Columbus: “Estamos dolidos, Sebas es un jugador fundamental que necesitábamos en esa posición y nos va a doler su ausencia, estoy muy apenado por la situación, le deseo una pronta recuperación, es un gran ser humano, nos reuniremos para tomar las medidas necesarias, es una posición que quisiéramos reemplazar, no somos un plantel tan largo, confiamos en que lo podamos reemplazar, Álvaro tuvo una torcedura de tobillo y esperemos no sea nada de cuidado”.

Los análisis terminaron por confirmar una lesión que modifica los planes de Pumas para los próximos meses. Córdova no podrá participar en el resto del Apertura 2026 y tampoco estará disponible durante el inicio de 2027, por lo que el cuerpo técnico tendrá que reorganizar sus opciones en el mediocampo.

El club señaló que el tiempo de recuperación será establecido conforme avance el proceso posterior a la operación. Por ahora, no existe una fecha exacta para su regreso, aunque la naturaleza de la lesión lo mantendrá fuera durante varios meses y exigirá un periodo de rehabilitación antes de volver a competir.

La baja representa un golpe para Pumas y para el propio Córdova, quien había llegado como una de las incorporaciones para el nuevo proyecto universitario. El siguiente paso será la cirugía y, posteriormente, comenzar un proceso de recuperación que marcará su camino de regreso a las canchas.

TE PUEDE INTERESAR: