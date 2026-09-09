¡Cristiano Ronaldo se acerca a los mil goles! Anota en el triunfo de Al-Nassr sobre Abha

El portugués abrió el marcador al minuto 22, para llegar a 979 y quedar a 21 anotaciones de alcanzar la cifra mágica de mil anotaciones en su carrera

CR7 no se detiene: Cristiano Ronaldo alcanza los 979 goles. | Reuters

Cristiano Ronaldo dio otro paso rumbo a los mil goles. El delantero anotó este miércoles en la victoria 2-1 del Al-Nassr frente al Abha, en duelo correspondiente a la jornada 6 de la Liga Profesional Saudí 2026-27, y elevó su cuenta a 979 anotaciones en su carrera.

El portugués apareció al minuto 22 para romper el empate en el Alawwal Park. Angelo ejecutó un tiro de esquina y Ronaldo atacó el espacio dentro del área para levantarse y conectar con la cabeza. El remate cruzó la portería y colocó el 1-0 para el conjunto de Riad.

La anotación dejó a Cristiano a 21 goles de los mil. El atacante alcanzó las 979 anotaciones apenas 12 días después de registrar el número 978 y volvió a marcar en la liga después de la derrota 2-1 que Al-Nassr sufrió contra Al-Ittihad en la jornada anterior.

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Al-Nassr mantuvo la ventaja hasta el descanso y encontró el segundo tanto durante la parte complementaria. Abdullah Al-Hamdan apareció al minuto 58 para colocar el 2-0 y ampliar la diferencia ante un Abha que llegó a la fecha sin victorias en el campeonato.

A pesar de ello, Abha respondió al minuto 75. Nabil Fekir convirtió el 2-1 y redujo la distancia en el marcador, pero el equipo visitante no encontró el empate durante el cierre del encuentro. El resultado quedó 2-1 y los tres puntos permanecieron en el Alawwal Park.

Cristiano Ronaldo queda a 21 goles de los mil

El tanto ante Abha colocó a Ronaldo en 979 goles dentro de su trayectoria profesional. La cuenta incluye sus anotaciones a nivel de clubes y con la selección de Portugal. Su siguiente objetivo numérico queda a 21 tantos.

Cristiano también amplió sus números con Al-Nassr. A finales de agosto se convirtió en el máximo anotador del club dentro de la era de la Saudi Pro League, después de superar el registro de Mohammed Al Sahlawi. Tras aquel partido contra Al-Taawoun llegó a 104 goles en 110 apariciones dentro del campeonato saudí.

¿En qué lugar está Al-Nassr en la Liga Profesional Saudí?

La victoria permitió que Al-Nassr alcanzara 15 puntos después de seis jornadas. El equipo quedó en el segundo puesto de la clasificación por diferencia de goles, detrás de Al-Hilal, que también suma 15 unidades, y por encima de Al-Qadsiah, que llegó a la jornada con la misma cantidad.

Al-Nassr registra cinco victorias y una derrota en sus seis encuentros. Antes del partido contra Abha tenía una diferencia de +8 y el triunfo 2-1 elevó ese registro a +9. Al-Hilal conserva +12 y Al-Qadsiah cuenta con +8, criterio que establece el orden entre los tres clubes con 15 puntos.

Abha, en cambio, permanece en el lugar 18 con una unidad después de seis partidos. El equipo había llegado a esta jornada con cuatro derrotas y un empate y ya ocupaba el último puesto de la clasificación.

Con el 2-1, Al-Nassr retomó el camino del triunfo después de perder ante Al-Ittihad y se mantiene en la disputa por el primer puesto. Cristiano Ronaldo volvió a aportar en el marcador y su cuenta personal quedó en 979, con 21 anotaciones por delante para alcanzar los mil goles.

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