Al Ittihad se burla de Ronaldo tras vencer al Al Nassr: “Haciendo trampa y aun así perdiendo”

El club saudí aprovechó una curiosa escena de Cristiano Ronaldo durante el partido para burlarse del portugués tras ganar 2-1

Cristiano fue señalado por Los Tigres tras la derrota | Reuters.

Cristiano Ronaldo el Al Nassr sufrieron su primera derrota de la temporada por 2-1 ante Al Ittihad en la Liga Profesional Saudí. Más allá del resultado, el portugués protagonizó una curiosa escena durante el encuentro al intentar descubrir las instrucciones tácticas que había recibido Danilo Pereira.

Todo ocurrió cuando el futbolista del Al Ittihad recibió un papel enviado desde el banquillo con indicaciones de su entrenador, Jens Wissing. Mientras Danilo leía el mensaje, Cristiano se acercó por detrás e intentó mirar por encima de su hombro para descubrir qué decía la nota, una acción que fue captada por las cámaras de televisión.

La situación, sin embargo, estuvo lejos de provocar algún enfrentamiento. Danilo Pereira se dio cuenta de lo que intentaba hacer su compatriota y ambos terminaron tomándose el momento con humor, intercambiando sonrisas antes de continuar con el partido.

MÁS INFORMACIÓN: Cristiano Ronaldo y Al Nassr sufren su primera derrota de la temporada

Después de asegurar la victoria, Al Ittihad recuperó la imagen en sus redes sociales y aprovechó para lanzar una burla contra la estrella del Al Nassr. “Haciendo trampa y aun así perdiendo”, publicó el club.

Al Ittihad construyó su victoria desde el arranque. George Ilenikhena abrió el marcador en los primeros minutos y volvió a aparecer al 22 para completar su doblete y colocar el 2-0 ante un Al Nassr que sufrió para contener al conjunto local durante el primer tiempo.

Al Nassr reaccionó antes del descanso gracias a Angelo Gabriel, quien aprovechó un rebote para acercar a los visitantes. En el segundo tiempo, el equipo de Cristiano aumentó la presión y el delantero lusitano estuvo cerca del empate al minuto 72, pero Pereira apareció con una cobertura decisiva para evitar el gol.

Después del silbatazo final, Joao Félix aumentó la tensión de la derrota. El portugués pasó por la zona mixta visiblemente molesto y evitó hablar con los medios: “No voy a hablar con ustedes, si lo hago voy a exponer a esta liga”.

El 2-1 terminó significando la primera derrota del Al Nassr en la temporada 2026-27 después de cuatro victorias consecutivas. El tropiezo también le hizo perder terreno frente al Al Hilal en la clasificación, mientras Al Ittihad celebró uno de los triunfos más importantes del inicio de campaña.

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