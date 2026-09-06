Richard Ríos debuta con buen sabor en Al Ittihad: así fue su estreno

El volante disputó un tiempo y firmó un buen estreno, frente a su público, en la reciente presentación del equipo de Yeda.

Richard Ríos debuta en el Al Ittihad | Captura de transmisión oficial

Se estrenó Richard Ríos en una nueva experiencia para su carrera. Después de su paso por Palmeiras y la primera escala europea en el Benfica, donde estuvo una temporada, fue cedido al Al Ittihad, uno de los equipos más tradicionales de Arabia Saudita. No tuvo más remedio que cambiar de aires, viendo que no sería tan protagonista después de la salida de José Mourinho en el cuadro lusitano.

Necesitó de pocos días para jugar al lado de sus compañeros y hacer su respectivo debut. De hecho fue en un duelo clave para los intereses del equipo de Yeda, esta temporada, ante uno de sus rivales directos en la pelea por el título. Fue nada menos contra el Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo y varias figuras a nivel orbital.

Cristiano Ronaldo con Richard Rios! 🇵🇹🤝🇨🇴 pic.twitter.com/O4Ks4zIyLo — MT2 (@madrid_total2) September 5, 2026

El saldo fue de victoria 2-1 para el ‘Decano’. George Ilenikhena fue el héroe de la localía, marcando doblete a los 4′ y 22′ para pisar fuerte de entrada. La acción de descuento, a través de Ángelo (36′), no alcanzó para emparejar la cuestión luego de un complemento muy reñido para las dos escuadras.

Ríchard Ríos hizo su debut en Arabia Saudita

El debutante cafetero esperó su turno en el banco de suplentes. Pudo ingresar ante las molestias de Mukhtar Ali para la etapa complementaria, con la ‘5’ en su espalda, encontrándose por primera vez con la afición en el King Abdullah Sports City. Su balance fue positivo, aunque no pudo asistir ni marcar.

Ríos le brindó oxígeno a la mitad de cancha, aportando en marca y también creando jugadas desde la primera línea. Si bien no remató a portería, creó un pase clave y tocó 27 veces la pelota. El balance final en pases fue de 15 sobre 17 (88%). Es decir, solo erró dos envíos en el tiempo que participó.

Le dieron la bienvenida con cuatro infracciones. Solo fue regateado una vez, pero aportó con dos recuperaciones de pelota y una barrida ganada. Su calificación, de acuerdo con SofaScore, fue de 7.1 puntos. Resultó ser el mejor que ingresó desde el banco.

Los ‘Tigres’ de Yeda llegan a 11 puntos y se aproximan a la vara del Al Nassr (12). Parcialmente quedan a cuatro unidades del puntero Al Hilal, que de momento, manda en la liga saudí. El próximo duelo de Ríos y compañía, por Liga, será el martes 8 de septiembre en casa ante Al Feiha.

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