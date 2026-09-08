La apuesta de Julián Quiñones por Arabia Saudita que lo llevó al Balón de Oro: “No nos equivocamos”

Fabio Marín contó cómo evaluaron el proyecto del fútbol saudí antes de tomar la decisión de sacar a Quiñones del América

La nominación de Julián Quiñones entre los 30 candidatos al Balón de Oro también puso bajo la lupa una decisión que generó cuestionamientos en México: su llegada al fútbol de Arabia Saudita después de su etapa con América.

Fabio Marín, representante del delantero mexicano, explicó en entrevista exclusiva para Claro Sports por W Radio,que el cambio de club no fue una decisión tomada únicamente desde el aspecto económico y que gracias a esa decisión hoy está entre los nominados al Balón de Oro.

“Un día especial, como usted dice. No hemos podido expresar demasiado nuestra euforia porque Julián andaba concentrado, acaba de terminar su partido de la fecha seis. Le ganaron al Al Ahli. Partido complicado, pero bueno, lo sacamos adelante y mañana será el día en que aterrizaremos un poco con él y podremos platicar y entender su sentir”, explicó Marín en entrevista con Claro Sports.

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El representante señaló que el entorno de Quiñones recibió la noticia con satisfacción y consideró que la nominación reconoce lo que el futbolista ha mostrado durante su carrera. “El entorno, la familia, nosotros, la gente cercana ha estado muy pendiente y la verdad solamente emoción por reconocer un trabajo que se ha hecho bien. Él en la cancha ha mostrado sus credenciales y ha merecido, en mi opinión, su nominación”, afirmó.

¿Por qué Julián Quiñones eligió jugar en Arabia Saudita?

La llegada de Quiñones a Arabia Saudita fue cuestionada en su momento debido a que el delantero acababa de salir del América y existían expectativas sobre un posible salto a otra liga. Marín explicó que la prioridad fue encontrar un proyecto en el que Quiñones pudiera tener participación y responsabilidad dentro del equipo, en lugar de llegar a una institución donde pudiera perder protagonismo.

“Siempre pensamos que había que apostar a equipos ganadores. No queríamos repetir la historia de muchos jugadores que por salir del país van a cualquier equipo de mitad de tabla hacia abajo. Hay desmotivación, no hay competencia, no hay protagonismo y eso le resta al jugador cuando sale del territorio mexicano”, señaló.

El representante también explicó que la operación para sacar a Quiñones del América tenía condiciones que no todos los clubes podían asumir en aquel momento. “Salir del América a otra liga no era fácil. Las condiciones económicas que solicitaba el América no eran fáciles de cumplir en ese momento para muchas ligas. Ahora, en este momento, cualquiera hubiera pagado ese dinero, pero en aquel momento eran pocos los equipos dispuestos a sufragar el costo que tenía esa operación”, comentó.

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Después de analizar las opciones, la propuesta de Al-Qadsiah terminó por convencer al entorno del futbolista. “Lo pusimos todo en una balanza, la liga, la logística, obviamente el dinero, el club, primer club privatizado en Arabia, recién ascendido. Nos mostraron un plan de trabajo donde el primer jugador extranjero que fichara era Julián y dependiendo del fichaje de Julián, de ahí desprendían otra serie de contrataciones”, explicó.

Fabio Marín defiende el nivel de la liga de Arabia Saudita

El representante reconoció que la elección generó comentarios en México, donde se cuestionó que Quiñones dejara al América para jugar en Arabia Saudita. “De pronto menospreciaron un poco la Liga Árabe en ese momento, pero la Liga Árabe es la que tiene un nivel de competencia que a mí me parece aceptable, decente, tiene una logística impresionante y una situación de estabilidad emocional para los jugadores envidiable”, afirmó.

Para el representante, los resultados que ha obtenido Quiñones también sirven para evaluar aquella decisión con otra perspectiva. “Yo creo que el resultado está ahí. Y pues Julián, como dije anteriormente, en la cancha ha mostrado que en ese momento era riesgoso, pero que no nos equivocamos con el paso del tiempo”, comentó.

Marín también explicó que el crecimiento del fútbol saudí forma parte de un proyecto de largo plazo que busca desarrollar su competencia y que tendrá como siguiente punto de referencia el Mundial que organizará el país. “Es una liga que está surgiendo, que está mostrándose, que está con un proyecto de largo plazo, pensando en el Mundial que van a ser anfitriones”, señaló.

Marín considera que la presencia de futbolistas provenientes de Europa y Sudamérica también ha permitido a Quiñones competir en un entorno distinto al que encontró en México. “El nivel de los extranjeros que contratan allá por su poder adquisitivo son puras figuras de renombre de las ligas sudamericanas, europeas”, señaló.

Entre los nombres que mencionó aparecen Mateo Retegui, Nacho Fernández, Koen Casteels y Natan, entre otros. “Ver la posibilidad que tiene Julián de compartir camerino con algunos jugadores importantes, Retegui, Nacho, Casteels, Natan Hernández, una cantidad de jugadores que yo diría que no se tomarían la molestia de venir por México la mayoría de ellos”, explicó.

La nominación al Balón de Oro coloca ahora esa decisión bajo otra perspectiva. Quiñones permanece en Arabia Saudita, pero su nombre apareció entre los 30 candidatos al reconocimiento individual, después de un proceso en el que su representante asegura que la prioridad fue encontrar un proyecto deportivo en el que pudiera competir y tener protagonismo.

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