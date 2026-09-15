Diego Rossi minimiza la mala racha de Rayados: “No es algo preocupante”

El futbolista uruguayo habla sobre el momento de Monterrey, que registra cuatro partidos consecutivos sin triunfo

Diego Rossi minimiza la racha de Rayados | Imago7

Los Rayados quieren volver a la senda del triunfo en la Liga MX al recibir al Cruz Azul en la jornada 9 del torneo Apertura 2026, luego de cuatro partidos sin ganar en cualquier competencia. Dicha situación no es tan preocupante para Diego Rossi, quien señaló que no existen distracciones en la plantilla pese a las críticas por los malos resultados, además de destacar el enfoque del equipo para volver a la victoria más temprano que tarde.

“No se nos han dado los resultados en estos últimos partidos, pero no es algo preocupante para nosotros, sino que estamos enfocados en seguir mejorando. Esa es, creo, la clave para que cualquier equipo sea exitoso”, dijo el uruguayo en conferencia de prensa.

“El equipo se encuentra bien. Obviamente, los últimos resultados no son lo que esperábamos o lo que queríamos, pero creo que el equipo se encuentra bien, se encuentra trabajando, que eso es muy importante, muy unido y, bueno, creo que hay que trabajar para seguir mejorando y que se den los resultados, obviamente”, comentó.

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En cuanto al rival en turno, el atacante charrúa remarcó que será una gran prueba de cara a la recta final del certamen, donde el calendario estará repleto de rivales de alto calibre.

“Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival. Obviamente, va a ser un partido muy difícil, como lo vienen siendo todos, pero creo que también nosotros tenemos nuestras armas, nuestras ideas, y creo que va a ser un gran partido. Lo estamos trabajando bien”, añadió.

Por último, el charrúa opinó sobre la competitividad de la Liga MX ante la ausencia del ascenso y descenso, luego de haber competido en un sistema similar en la MLS.

“Son formatos que se dan de esa manera. Creo que la competencia siempre va a estar, porque, o por lo menos en mi caso, siempre quiero ser, quiero pelear por estar arriba y por ser campeón, obviamente“.

Finalmente Diego Rossi añadió sobre la MLS: “Pero esas son decisiones que dependen de cada formato y de cada liga. Como dices, también vengo de la MLS, que funciona de esa manera, y creo que también es una liga muy competitiva. No, creo que de las dos maneras siempre va a ser competitivo, así”, finalizó.

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