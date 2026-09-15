¿Y ahora quién? El elegido para tomar el liderazgo y la 10 de la Selección Colombia

Se abre la baraja de candidatos para relevar la posición de creativo en la ‘Tricolor’. Los próximos amistosos serán determinantes.

James Rodríguez, en un partido con la Selección Colombia. – Vizzor Image.

La Selección Colombia atravesará una transición de cara a la Copa América y el Mundial de 2030. Después de haberse culminado la pasada cita en Norteamérica, donde la ‘Tricolor’ quedó eliminada en octavos de final, parecía tratarse de un “último baile” para algunos referentes del equipo. La sensación fue ratificada con la noticia que sacudió al fútbol colombiano este martes: el retiro de James Rodríguez.

El histórico referente, quien portó la ’10’ en las últimas citas orbitales y llegó a brillar con la amarilla, confirmó que no va más. Previamente así fue el caso de Juan Fernando Quintero, otra pieza que juega en su misma posición, como mediocentro ofensivo clásico y filtrador de balones al espacio. Ambos fueron protagonistas en una generación inolvidable.

Los primeros amistosos de este nuevo ciclo, de repente, ya están a la vuelta de la esquina. Néstor Lorenzo tendrá una gran tarea de relevar el rol del talentoso jugador que pone a participar a sus compañeros de ofensiva, que además brinde soporte en cuestiones de liderazgo. No será una tarea nada fácil, en especial si se trata de un hombre con el aporte extrafutbolístico que ha brindado Rodríguez a lo largo de los años. Ni se diga lo de ‘Juanfer’, dinamizador cuando las papas han quemado.

Todas las miradas apuntan a Jhon Arias

Si hay un jugador rendidor en el último tiempo, sea en la posición que lo ubique Néstor Lorenzo, ese ha sido Jhon Arias. Bautizado como el ‘todoterreno’ del equipo cafetero, ha sido un pulmón del equipo a partir de la segunda línea. El técnico pudo ubicarlo en varias facetas: interiorizado, partiendo sobre la banda derecha o hasta en contraperfil.

No se trata de buscar el “nuevo James” o el “nuevo Quintero”. En realidad Arias pinta para ser un jugador que brinde otras alternativas. Tiene más aceleración que los dos creativos, sin olvidar la fortaleza mental de siempre ir para adelante.

El volante lleva un total de 7 goles en 43 compromisos con la Selección Colombia. Más allá de no rendir como se esperaba en el fútbol inglés, le ha servido volver a Brasil para permitirse tener esa confianza en el juego. Lo demostró en el Mundial, pues se convirtió en un punto altísimo a destacar, recordando su gol ante Ghana para clasificar a octavos de final.

¿Jorge Carrascal, un nombre emergente?

Luego de no pasarla bien en el inicio de año con Flamengo, el cartagenero siempre debe entrar en el radar. No tuvo el rodaje deseado en la Selección, al punto de que la afición considere que hay cierta deuda del talentoso volante. También ha oficiado de extremo, sobre todo ahora en el ‘Mengao’, donde traza diagonales para romper bloques bajos.

Se le abona a Carrascal la capacidad creativa, con algo más de pausa para lanzar el último pase rumbo al gol. A sus 28 años, si se lo propone, podría marcar diferencia y convencer a Lorenzo en medio de las vacantes abiertas para ese rol.

Yaser Asprilla, un llamado al futuro

Un tercer nombre podría ser el de Asprilla. El jugador de 22 años, actualmente ’10’ del Girona en la Segunda División de España, promete despegar por fin luego de varias experiencias. No tuvo su mejor pasaje en el Galatasaray, hace algunos meses, por lo que en la Selección esperan la consolidación del creativo en el viejo continente.

Se le abona que lleva cuatro dianas en cinco compromisos arrancando la temporada. Un inicio verdaderamente alentador al servicio de los catalanes. Muy buena noticia a la espera de que Lorenzo, en su rol de seleccionador, mueva piezas y contemple quién tomará la vocería de creador en el futuro.

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