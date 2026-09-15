Luis Díaz dedica emotiva despedida a James: “Fuiste parte de uno de mis sueños”

El jugador del Bayern Munich será uno de los elegidos para liderar a la Selección Colombia tras el retiro de James.

James Rodríguez jugando con Luis Díaz | Luis ACOSTA / AFP.

Luis Díaz recordó que durante años vio a James como uno de sus referentes y soñó con jugar a su lado. Tras el retiro del histórico 10 de la Selección Colombia, Lucho le agradeció por sus consejos, enseñanzas y legado con la Tricolor.

El retiro de James Rodríguez de la Selección Colombia comenzó a generar las primeras despedidas de quienes compartieron con él una de las etapas más importantes de la historia reciente de la Tricolor. Una de las más emotivas llegó por parte de Luis Díaz, quien pasó de admirar al 10 desde la distancia a convertirse en uno de sus principales compañeros dentro del combinado nacional.

Después de que James confirmara este martes 15 de septiembre el final de su etapa internacional, Lucho utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje en el que recordó lo que significó para él compartir cancha con uno de sus referentes. James puso fin a un recorrido de más de 15 años con Colombia y tres participaciones mundialistas.

“Durante mucho tiempo te vi jugar y soñé con algún día poder compartir una cancha contigo”, comenzó el mensaje publicado por Díaz.

Luis Díaz y el emotivo mensaje a James Rodríguez | Instagram Luis Díaz.

Luis Díaz cumplió el sueño de jugar junto a James Rodríguez

La despedida tiene un significado particular por la historia que existe entre ambos. Antes de convertirse en una de las figuras de Colombia, Luis Díaz era uno de los jóvenes que observaba a James Rodríguez como referente de la Selección.

El propio Lucho recordó esa transición en su mensaje. “Lo veía como uno de esos sueños que uno guarda desde lejos, sin saber si algún día se van a cumplir. Y la vida terminó regalándome algo todavía más especial: no solo jugar contigo, sino poder llamarte compañero y defender juntos la camiseta de nuestra Selección”, escribió.

La admiración no apareció con el retiro de James. Durante la Copa América 2024, Díaz ya había revelado públicamente que James había sido uno de sus ídolos junto a Radamel Falcao y Juan Guillermo Cuadrado. Incluso entonces reconoció el orgullo que sentía por haber terminado compartiendo vestuario con ellos.

Y pocos meses antes del Mundial 2026 volvió a dejar clara la jerarquía que le otorgaba al 10: “El grande, el referente y el capitán para mí seguirá siendo James Rodríguez”, aseguró Díaz en mayo.

“Hoy lo estoy viviendo”: el recuerdo de Lucho junto al 10 de Colombia

Luis Díaz también recordó la primera vez que pudo mirar a su lado y encontrar a aquel futbolista al que años antes solamente observaba desde lejos. “Nunca voy a olvidar lo que significó para mí verte por primera vez a mi lado con la misma camiseta y pensar: ‘lo que algún día soñé, hoy lo estoy viviendo’”, señaló el atacante colombiano.

A partir de ahí comenzó una relación que trascendió el terreno de juego. Ambos compartieron eliminatorias, Copa América y finalmente el Mundial de 2026, el último torneo de James con la Selección. Para Díaz, fueron años de “campeonatos, alegrías y tantos momentos” que aseguró guardará para siempre.

La imagen resulta simbólica para el fútbol colombiano: James fue durante años una de las caras de la generación que devolvió a Colombia a los primeros planos internacionales; Luis Díaz terminó convirtiéndose en uno de los futbolistas llamados a continuar ese legado.

Luis Díaz agradece el legado de James con la Selección Colombia

La parte final del mensaje estuvo dedicada a lo que James dejó dentro del vestuario. “Gracias por cada consejo, por todo lo que me enseñaste y por el legado tan grande que dejas. Siempre vas a tener mi respeto y mi admiración”, expresó Lucho.

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