Oficial: James Rodríguez se retira de la Selección Colombia

Este martes 15 de septiembre, James Rodríguez publicó un video en sus redes sociales anunciando su retiro de la Selección Colombia.

James Rodríguez, el ’10’ de Colombia | REUTERS

Ya se venía esparciendo el rumor de que James Rodríguez iba a anunciar su retiro de la Selección Colombia y este martes 15 de septiembre se hizo realidad. Mediante un emotivo video por sus redes sociales en número 10 de la ‘tricolor’ anunció su retiro del fútbol de selecciones. Una historia que puso punto final después de más de 15 años.

Llegó el momento. 🇨🇴



Gracias por cada partido, cada alegría, cada lágrima y cada sueño compartido.



Defender los colores de la selección Colombia fue uno de los mayores honores de mi vida.



Gracias, Colombia. Para siempre. 💛💙❤️ pic.twitter.com/AlRxMgtFeI — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 15, 2026

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