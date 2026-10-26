¡Julián Quiñones celebra su reconocimiento en el Balón de Oro con un gol que rescata al Al Qadisiya!

Julián Quiñones se hizo presente en el minuto 84, suficiente para que el Al Qadisiya se mantenga con vida en la pelea dentro de la Saudi Pro League

Julián Quiñone sigue marcando goles en Arabia Saudita | Reuters

Julián Quiñones volvió a responder con goles en un momento clave para el Al Qadisiya. El delantero mexicano rescató el empate 1-1 frente al Al Sadd Sports Club de Qatar, en el duelo correspondiente a la jornada 3 de la Liga de Campeones de la AFC. El atacante apareció al minuto 84 para evitar la derrota de su equipo y prolongar su racha goleadora en el futbol de Arabia Saudita.

La anotación del atacante tuvo un significado especial, pues llegó el mismo 26 de octubre en el que recibió el reconocimiento como el futbolista número 28 del Balón de Oro. Quiñones no pudo asistir a la ceremonia, que tuvo lugar en el London Palladium de Londres, Inglaterra, debido a su compromiso con el conjunto saudí. El mexicano priorizó su participación en un encuentro importante para las aspiraciones internacionales de su club y encontró la recompensa con un gol decisivo.

El Al Qadisiya recibió al conjunto catarí en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd, con la necesidad de sumar tres puntos para mejorar su panorama en la competencia continental. Sin embargo, el empate dejó al equipo de Arabia Saudita en la sexta posición de la clasificación, con cinco unidades. La tabla todavía puede presentar cambios importantes, ya que varios clubes tienen pendiente su compromiso de esta tercera fecha.

El partido comenzó con un golpe de autoridad del Al Sadd Sports Club, que tomó la ventaja gracias a una espectacular ejecución de tiro libre de Akram Afif. El futbolista catarí conectó un potente disparo que superó la barrera y colocó el balón en el ángulo, sin opciones para el guardameta local. La calidad de la definición puso contra las cuerdas al Al Qadisiya, que necesitaba una respuesta para evitar que los visitantes se llevaran la victoria.

¡GOL DE JULIÁN QUIÑONES EN CHAMPIONS! 🔥🔥



Así fue como el mexicano celebró ser el 28 en el ranking del Balón de Oro.



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Pese a la desventaja, el conjunto saudí mantuvo la iniciativa y dominó buena parte de las acciones, aunque careció de precisión en los últimos metros. Ambos equipos registraron el mismo número de remates, pero el Al Sadd apenas alcanzó el 34 por ciento de la posesión. La diferencia en el control del balón no bastó para que los locales encontraran antes el camino al gol, hasta que Quiñones asumió el protagonismo en el tramo final del encuentro.

Al minuto 84, el atacante de la Selección Mexicana recibió el balón, se dio la media vuelta y sacó un disparo con dirección a la portería. El esférico rebotó en un defensor rival, pero terminó en el fondo de las redes para sellar el 1-1 definitivo. Así, Quiñones cerró una jornada especial con un gol que coincidió con su reconocimiento en el Balón de Oro y que permitió al Al Qadisiya sumar un punto en su lucha por avanzar a la siguiente ronda de la Champions League de Asia.