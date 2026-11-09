Gerardo Espinoza arremete contra sus detractores tras el triunfo del Puebla

El técnico del Puebla destacó el orgullo del plantel y aseguró que el equipo todavía tiene objetivos por cumplir en el cierre del Apertura 2026

Espinoza lanza contundente mensaje tras romper la sequía del Puebla. Imago 7

¡Puebla volvió a ganar y Gerardo Espinoza no se guardó nada! Después de ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria, La Franja derrotó a Querétaro y el técnico aprovechó el resultado para responder a quienes consideraban que su equipo ya no tenía nada por disputar en el Apertura 2026. Aunque las posibilidades de alcanzar la Liguilla siguen siendo complicadas, el entrenador dejó claro que sus jugadores todavía tienen motivos para competir.

Espinoza destacó el esfuerzo del plantel en un momento en el que el equipo necesitaba recuperar confianza y cerrar el torneo con una mejor imagen. Para el técnico, Puebla no solo pelea por puntos: también defiende el trabajo realizado, el estilo de juego y el respeto que ha conseguido de sus rivales.

“Me dijeron ‘no pelean nada’. Nosotros peleamos muchísimo: el orgullo, lo que avanzamos en estilo de juego, todo el respeto que hemos generado como rivales. No podíamos echar estos dos encuentros a la basura”, señaló en conferencia de prensa.

El estratega también dejó claro que el triunfo ante Querétaro debe servir como un impulso para el cierre del campeonato. “Había esta necesidad de mostrar que venimos creciendo y sumar. Hace tiempo que no llegábamos a esta cifra, todavía nos faltan tres puntos”, explicó.

Espinoza destaca la respuesta del Puebla ante Querétaro

A pesar de las dificultades que ha enfrentado Puebla durante el torneo, Espinoza consideró que sus futbolistas han comenzado a comprender mejor la responsabilidad que implica representar al club.

El técnico explicó que el cuerpo técnico preparó de manera especial el encuentro ante Querétaro, consciente de que el conjunto local necesitaba conseguir los tres puntos para acercarse a los puestos de Liguilla. “Sabíamos que Querétaro iba a ser difícil. Ellos buscaban esta victoria para ponerlos en posición de Liguilla. Los chicos se aplicaron bastante bien”, destacó.

Espinoza también consideró que el resultado reflejó el trabajo realizado por sus jugadores y aseguró que Querétaro no logró contrarrestar la propuesta de La Franja. “Querétaro no estuvo a la altura de nuestros chicos. Fue un resultado que corresponde a lo que se realizó de alguna u otra forma”, afirmó.

MÁS INFORMACIÓN: Liguilla Liga MX, al momento: así se jugará la fiesta grande del Apertura 2026

Puebla todavía tiene objetivos pese a sus pocas opciones de Liguilla

Aunque las posibilidades de Puebla de clasificarse a la fase final son reducidas, Espinoza no quiere que el equipo dé por terminado el torneo antes de tiempo. El triunfo ante Querétaro representa un impulso para afrontar el cierre del campeonato y también sirve como punto de partida para comenzar a pensar en el siguiente torneo.

El entrenador explicó que incluso preparó un mensaje para sus futbolistas con la intención de mantener la motivación y evitar que el grupo pierda el enfoque. “Hoy les mostré un escrito que hice a los chicos. La sensación es de seguir. Quiero ganar el que viene; esto es un envión anímico para ganar”, comentó.

Espinoza también dejó claro que el análisis del Apertura 2026 servirá para definir los siguientes pasos del proyecto: “Vamos a ver lo que hicimos este torneo y de ahí para adelante”.

De esta manera, Puebla volvió a ganar después de ocho jornadas y Espinoza aprovechó el resultado para responder a quienes consideraban que el equipo ya no tenía nada por disputar. El técnico apuesta por cerrar el campeonato con puntos y utilizar este triunfo como impulso para la planificación del próximo torneo.