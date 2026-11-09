El Zócalo de la Ciudad de México se transforma en un Enjambre de nostalgia y Rock

La banda zacatecana reunió a más de 100 mil personas durante el Vitae Fest 2026 y convirtió la Plaza de la Constitución en un enorme coro

Enjambre en el Zócalo 2026: el setlist completo. Foto Instagra: @followvitae

El Zócalo dejó de ser únicamente una plaza. Por poco más de una hora se convirtió en un enorme enjambre de voces, teléfonos encendidos, playeras negras, prendas rayadas y las ya tradicionales antenas de abeja. Más de 100 mil personas se reunieron este domingo 8 de noviembre para acompañar a Enjambre, en una presentación que confirmó la conexión que la banda ha construido con distintas generaciones de seguidores al rock en español.

¡Nuevamente la ciudadanía se adueña del #Zócalo!



Miren cuánta gente disfrutando del Vitae Fest el día de hoy. pic.twitter.com/f87nHOnovy — César Cravioto (@craviotocesar) November 9, 2026

La agrupación zacatecana llegó al corazón de la Ciudad de México como parte del ‘Vitae Fest 2026‘, encuentro gratuito concebido alrededor de mensajes de paz, esperanza y reconciliación. El cartel reunió propuestas muy distintas: Mau y Ricky, Enjambre, Alexander Acha y Banda Los Recoditos compartieron una misma jornada en la Plaza de la Constitución. Enjambre tenía programado subir al escenario a las 18:40 horas, después de Mau y Ricky y antes de Alexander Acha.

Pero cuando llegó su turno, los géneros y los horarios quedaron momentáneamente en segundo plano. Luis Humberto Navejas y compañía encontraron frente a ellos una multitud dispuesta a cantar prácticamente cada palabra, desde quienes han acompañado al grupo desde hace más de una década hasta jóvenes que adoptaron sus canciones mucho tiempo después.

El Zócalo se convierte en un enorme Enjambre

Los primeros acordes bastaron para cambiar el ambiente. El rock alternativo tomó el primer cuadro de la capital y “Dulce soledad” se convirtió en uno de los momentos que encendieron al público, con miles de voces acompañando a la banda mientras la tarde comenzaba a convertirse en noche.

🎶 #OnceCDMX | ¡Ya suena #Enjambre en el Zócalo!



Miles de asistentes disfrutan de una noche llena de energía en la capital y corean a todo pulmón "Dulce Soledad".@PaolaPeraltaM en #OnceNoticias🔻 pic.twitter.com/IZA6FMu5QQ — Once Noticias (@OnceNoticiasTV) November 9, 2026

La escena tenía una identidad propia. Entre el público aparecieron las antenas de abeja que se han convertido en un símbolo entre los seguidores de la agrupación, además de prendas amarillas, negras y referencias visuales al grupo. Desde el escenario, Enjambre respondió con un repertorio que combinó canciones ampliamente conocidas con otras dirigidas a quienes han seguido más de cerca su discografía.

🎶 "Quiero que te vengas a vivir, todos los dias conmigo"



Fans del grupo musical Enjambre se hacen prsentes en el Zócalo capitalino para disfrutarde su concierto.



Fotos: Cuartoscuro pic.twitter.com/0vZ7h0zT6y — El Universal (@El_Universal_Mx) November 8, 2026

Entre los temas reportados durante la presentación estuvieron “Visita”, “Vida en el espejo” y “Manía cardíaca”, canciones que forman parte habitual de los conciertos de Enjambre durante 2026 y que también aparecen entre las más interpretadas por la banda a lo largo del año.

Uno de los momentos que más llamó la atención entre los seguidores fue la aparición de “Enemigo”, tema de Daltónico que generó reacción entre quienes conocen las distintas etapas de la agrupación. La canción también ha formado parte del repertorio de la gira Daños Luz Tour, aunque no siempre aparece en todas sus presentaciones.

De la nostalgia al desahogo colectivo

Hay canciones que cambian cuando salen de los audífonos y llegan a un espacio ocupado por decenas de miles de personas. En el Zócalo ocurrió precisamente eso. Las letras sobre relaciones, dudas, rupturas y soledad se transformaron en un desahogo colectivo, con públicos de distintas edades cantando las mismas historias.

Durante algunos de los momentos más emotivos, miles de teléfonos iluminaron la Plaza de la Constitución. En otros, el público saltó y acompañó los cambios de ritmo mientras la banda avanzaba en una presentación incluida dentro de su Daños Luz Tour 2026, gira con la que ha recorrido distintos escenarios durante el año. El registro de conciertos de la banda confirma que el show del Zócalo formó parte de esa gira.

La noche tuvo además un significado especial por el escenario. Enjambre regresó al Zócalo 10 años después de su presentación de agosto de 2016 durante la Semana de las Juventudes, cuando interpretó un repertorio que incluyó temas como “Manía cardíaca”, “Impacto”, “Cámara de faltas” y “Dulce soledad”.

El regreso ocurrió, además, en uno de los años más importantes de la banda. Durante 2026, Enjambre pasó por Vive Latino y ofreció dos conciertos en el Estadio GNP Seguros que reunieron a más de 120 mil personas en conjunto, antes de volver al primer cuadro de la capital.

Setlist de Enjambre en el Zócalo CDMX 2026: todas las canciones que tocaron

La banda combinó temas emblemáticos de distintas etapas de su carrera con canciones que forman parte de la gira Daños Luz Tour 2026, en un setlist que mezcló nostalgia, energía y varios de los títulos más reconocidos por sus seguidores. El repertorio interpretado por Enjambre durante el Vitae Fest 2026 incluyó:

Dulce soledad

Homografobia

Divergencia

Intruso

Espalda de bronce

Madrugada

Enemigo , una de las grandes sorpresas nostálgicas de la noche

, una de las grandes sorpresas nostálgicas de la noche Juguete

Tercer tipo

Cámara de faltas

Angustias

Rosa náutica

Visita

La inclusión de ‘Enemigo’ destacó entre los seguidores más cercanos a la banda, mientras canciones como ‘Dulce soledad’, ‘Juguete’ y ‘Visita’ encontraron respuesta inmediata entre el público que llenó la Plaza de la Constitución.

Cuando llegó el momento de terminar, el festival todavía tenía música por delante. Alexander Acha estaba programado para presentarse a las 20:10 horas y Banda Los Recoditos para cerrar la jornada a las 21:15, pero Enjambre ya había dejado una de las imágenes más representativas del Vitae Fest: una multitud entregada al rock mexicano en pleno corazón de la capital.

La banda se despidió entre aplausos y dejó una sensación clara: su música sigue encontrando eco entre públicos de distintas generaciones. El paso por el Zócalo no solo confirmó el momento que vive Enjambre dentro del rock alternativo nacional, sino que añadió otro capítulo a una relación con la Ciudad de México que comenzó muchos años antes y que, una década después de su anterior visita a la Plaza de la Constitución, volvió a encontrarse frente a una multitud.