La Granja VIP 2026: ¿Quiénes son los nominados y cómo van las votaciones hoy 8 de noviembre?

Cinco participantes están en riesgo de abandonar el reality este domingo. Las encuestas colocan a Fernando Lozada e Ivonne Montero entre los menos favorecidos

Los nominados de La Granja este 8 de noviembre | Claro Sports

La Granja VIP 2026 se prepara para una nueva gala de eliminación este domingo 8 de noviembre, cuando uno de los cinco participantes nominados tendrá que abandonar la competencia por decisión del público. La novena semana del reality de TV Azteca llega a su desenlace después de una serie de cambios en la placa, que finalmente quedó integrada por Mario ‘Mono’ Osuna, Natalia Alcocer, Ivonne Montero, Kevyn ‘Bicolor’ Contreras y Fernando Lozada.

Las votaciones continúan abiertas y las encuestas no oficiales comienzan a mostrar diferencias entre los concursantes. Aunque algunos participantes cuentan con mayor respaldo en los sondeos difundidos durante las últimas horas, el resultado definitivo dependerá de los votos registrados en las plataformas oficiales de TV Azteca. La eliminación se conocerá durante la gala de este domingo, conducida por Adal Ramones.

¿Quiénes están nominados y quién podría salir de La Granja VIP 2026 hoy domingo 8 de noviembre?

Cinco granjeros llegan a la gala de eliminación de este 8 de noviembre con el riesgo de despedirse definitivamente del programa. La lista quedó definida después de las dinámicas de La Salvación y La Traición, que modificaron las nominaciones realizadas durante los primeros días de la semana.

Los participantes nominados son:

Mario ‘Mono’ Osuna

Natalia Alcocer

Ivonne Montero

Kevyn ‘Bicolor’ Contreras

Fernando Lozada

Uno de los movimientos que cambió la competencia ocurrió el viernes 6 de noviembre, cuando Daniela Alexis ‘La Bebeshita’ utilizó el poder obtenido tras ganar La Salvación. La participante consiguió salir de la placa y, durante La Traición, envió a Kevyn Contreras a la nominación. Posteriormente, el comediante tuvo que elegir a otro compañero como parte de una dinámica de doble traición y decidió incorporar a Fernando Lozada.

Por su parte, Mario ‘Mono’ Osuna quedó nominado directamente después de recibir una sanción relacionada con un incidente con Tlacoyo, el perro del reality. Natalia Alcocer e Ivonne Montero también permanecieron entre los participantes en riesgo. Con esta combinación, los cinco deberán esperar la decisión de la audiencia para conocer quién continúa en la Semana 10.

¿Cómo van las votaciones hoy domingo 8 de noviembre en La Granja VIP 2026?

Las encuestas extraoficiales colocan a Fernando Lozada como el participante con menor respaldo rumbo a la eliminación de este domingo, mientras que Mario ‘Mono’ Osuna y Natalia Alcocer aparecen en las primeras posiciones. Sin embargo, es importante señalar que TV Azteca no publica un conteo oficial de votos en tiempo real, por lo que estos porcentajes solamente representan una referencia de la intención de voto de los espectadores.

De acuerdo con una encuesta difundida por Vaya Vaya y retomada por Revista Fama el 7 de noviembre, las preferencias se distribuyen de la siguiente manera:

Participante Porcentaje de apoyo Mario ‘Mono’ Osuna 25% Natalia Alcocer 24% Kevyn ‘Bicolor’ Contreras 20% Ivonne Montero 18% Fernando Lozada 13%

Fernando Lozada e Ivonne Montero aparecen como los dos concursantes con menor porcentaje de apoyo en este sondeo, aunque todavía existe la posibilidad de que las preferencias cambien durante las últimas horas. La encuesta no representa la votación oficial ni permite asegurar quién será el noveno eliminado de la temporada.

Para participar en la votación, los seguidores deben ingresar al portal oficial de La Granja VIP de TV Azteca o utilizar la aplicación TV Azteca En Vivo. Cada persona dispone de 10 votos diarios, que puede entregar a un solo nominado o distribuir entre varios. La plataforma también puede habilitar oportunidades adicionales de votación al iniciar sesión. El cierre definitivo se anunciará durante la gala de eliminación.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La gala de eliminación de La Granja VIP 2026 se transmitirá este domingo 8 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Azteca UNO. Durante la emisión se conocerá al participante que tendrá que abandonar la competencia y se definirán los nuevos movimientos rumbo a la décima semana del reality.

Las transmisiones habituales del programa se realizan de lunes a viernes a las 20:30 horas, con diferentes dinámicas a lo largo de la semana. Los lunes se disputa la prueba del Capataz, los martes corresponde el Duelo de Nominación, los miércoles se desarrolla La Asamblea, los jueves se lleva a cabo La Salvación y los viernes se realiza La Traición.

Para quienes buscan seguir las actividades de los participantes fuera de las galas, La Granja VIP cuenta con una transmisión continua las 24 horas del día, los siete días de la semana. El acceso está disponible a través de Disney+, mientras que TV Azteca también ofrece una señal gratuita mediante sus plataformas digitales oficiales y su aplicación. Así, los espectadores pueden seguir la convivencia, las estrategias y las reacciones de los granjeros antes de cada eliminación.

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