¡Nueva campeona mundial! Alycia Baumgardner domina a Turhan en MVPW-07 y se convierte en monarca peso ligero de la FIB

La estadounidense controló los 10 asaltos con el jab, golpes rectos y trabajo a la distancia. La turca se vio superada en varios lapsos del combate

La estadounidense es campeona en dos divisiones | Claro Sports

Alycia Baumgardner conquistó el campeonato mundial de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) después de derrotar por decisión unánime a Elif Nur Turhan en la pelea estelar de MVPW-07. La estadounidense se impuso durante los 10 asaltos y los tres jueces coincidieron con tarjetas de 100-90, resultado que también terminó con el invicto de la boxeadora turca.

Desde el primer asalto, Baumgardner utilizó el jab para marcar distancia y controlar los intercambios. Turhan intentó cerrar los espacios con golpes amplios, pero la estadounidense encontró oportunidades para responder con golpes rectos y combinaciones. Para el segundo round, las tarjetas ya favorecían a Baumgardner por margen amplio.

La diferencia se mantuvo durante los siguientes episodios. Baumgardner conectó con el jab y el recto de derecha, mientras Turhan buscaba entrar al intercambio con golpes dirigidos a la cabeza, aunque sin mucho éxito. En el tercer asalto, una combinación de Baumgardner hizo retroceder a su rival, aunque Turhan consiguió mantenerse en pie y continuar con el combate.

En el cuarto capítulo, Baumgardner siguió trabajando con el jab y encontró el cuerpo de Turhan con golpes directos. La estadounidense mantuvo el control de la distancia y llegó al quinto episodio con ventaja. Turhan consiguió conectar un uppercut en ese asalto, pero Baumgardner respondió y volvió a cerrar un episodio dejado sensaciones de ventaja.

La pelea continuó bajo el mismo ritmo en los rounds posteriores. Turhan comenzó a mostrar señales de cansancio y Baumgardner aprovechó para mantener la distancia y sumar impactos. En el séptimo asalto, la turca dio señales de vida, pero la estadounidense conservó el control del combate.

Durante el octavo y noveno rollo, Baumgardner continuó con el jab y agregó golpes al cuerpo. En el noveno, conectó un golpe al cuerpo que hizo reaccionar a Turhan y después encontró el objetivo con la mano derecha. En este momento era complicado pensar que hubiera una ventaja corta en las tarjetas para la local.

El décimo asalto confirmó el resultado. Baumgardner mostró su dominio con jab y las combinaciones de uno-dos, mientras Turhan intentó encontrar el KO, que en ese momento ya se presentaba como la única ruta para la victoria. La estadounidense recibió algunos golpes, pero mantuvo la defensa y completó los 10 asaltos. Los tres jueces finalmente marcaron 100-90 para Baumgardner, quien pasó a tener récord de 19-1 con siete nocauts y se convirtió en campeona mundial ligera de la FIB.

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La cartelera también dejó otros combates por títulos mundiales. Irma García derrotó por decisión unánime a Nataly García y unificó los campeonatos supermosca de la AMB y la FIB con tarjetas de 97-92. Esto, mientras Skye Nicolson venció por decisión unánime a Miyo Yoshida y retuvo el título supergallo del CMB con puntuaciones de 98-92, 100-90 y 99-91.

Finalmente, Ramla Ali superó por decisión dividida a Mikiah Kreps y se quedó con los títulos supergallo de la FIB y la OMB, después de tarjetas de 97-92, 98-91 y 96-93.

Función MVP W Boxing 07 | Cartelera completa

Cartelera estelar

Elif Nur Turhan vs Alycia Baumgardner (pelea por el título del peso ligero FIB) | Gana Baumgardner por decisión unánime y se queda con el título

Ramla Ali vs Mikiah Kreps (por el título vacante de la FIG y de la OMB del peso gallo) | Gana Ali por decisión dividida y se lleva los títulos mundiales de la FIB y la OMB

Skye Nicolson vs Miyo Yoshida (por el título del peso súpergallo del CMB) | Gana Nicolson por decisión unánime y es nueva campeona mundial supergallo del CMB.

Irma García vs Nataly Delgado (pelea por unificación título peso mosca de la FIB) | Gana García por decisión unánime y unifica la división supermosca al ganar los títulos de la FIB y la AMB

Albina Moldazhanova vs Kirstie Bavington (peso súper ligero) | Gana Moldazhanova por KO en round 4

Cartelera preliminar