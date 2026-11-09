Paulina Menchaca es la eliminada de Exatlón México 2026: así fue el Domingo de Eliminación este 8 de noviembre

Paulina Menchaca quedó eliminada de Exatlón México 2026 este 8 de noviembre tras perder ante Valery Carranza. El equipo Azul sufrió su novena eliminación de la temporada

El Equipo azul pierde a un nuevo integrante | @ExatlonMx

Paulina Menchaca se convirtió en la undécima eliminada de Exatlón México 2026 este domingo 8 de noviembre, después de perder el Duelo de Eliminación ante Valery Carranza. La integrante del equipo Azul no consiguió mantener su lugar en la décima temporada del reality deportivo de TV Azteca, que continúa con las competencias entre los equipos Rojo y Azul en República Dominicana.

La eliminación llegó después de una semana en la que el equipo Rojo ganó las cuatro Batallas por la Supervivencia, resultado que dejó a cuatro participantes azules y una roja en riesgo de abandonar el programa. Pese a contar con varias oportunidades para mantenerse en competencia, Menchaca terminó entre las dos atletas que disputaron la última fase.

Paulina Menchaca había regresado a Exatlón México como refuerzo del equipo Azul durante la semana 10, después de la eliminación de Gina Torres. La participante, conocida como ‘Pocket Rocket’, ya tenía experiencia en el programa tras competir en la octava temporada, celebrada en 2024, cuando también formó parte del conjunto azul.

Con este resultado, el equipo Azul acumula nueve eliminaciones deportivas, frente a dos del equipo Rojo, una diferencia que refleja las bajas registradas durante las primeras 11 semanas. A estas salidas se suman las lesiones que provocaron los retiros de Ella Bucio y Zudikey Rodríguez, ambas integrantes del conjunto escarlata.

¿Quién salió eliminada de Exatlón México 2026 hoy 8 de noviembre de 2026?

Paulina Menchaca fue la eliminada de Exatlón México este domingo 8 de noviembre, luego de enfrentarse a Valery Carranza en la última etapa del Duelo de Eliminación. Ambas participantes del equipo Azul comenzaron el enfrentamiento definitivo con cuatro vidas cada una, por lo que el resultado aseguró una nueva baja para su propio equipo.

Durante la confrontación, Valery consiguió quitarle varias vidas a Paulina, aunque Menchaca logró una victoria cuando únicamente le quedaba una oportunidad. Sin embargo, no pudo completar la remontada y Carranza aseguró su permanencia. La cuenta oficial de Exatlón México confirmó la eliminación y compartió la despedida de la atleta junto a sus compañeros.

¿Qué pasó este Domingo de Eliminación? Resumen y los mejores momentos

La jornada comenzó con la última Batalla por la Supervivencia de la semana 11, después de que los Rojos ganaran los tres enfrentamientos anteriores. El equipo Azul necesitaba una victoria para reducir la cantidad de mujeres expuestas al Duelo de Eliminación, mientras que sus rivales buscaban completar la serie sin derrotas.

Karol Rojas consiguió el punto definitivo para el equipo Rojo, que se quedó con la cuarta Supervivencia y completó la barrida de la semana. Daniel Ávila también tuvo participación en el resultado de los escarlatas, cuya victoria dejó a las azules con cuatro representantes en la Zona de Peligro.

De esta manera, Andrea Medina, Tanya Núñez, Paulina Menchaca y Valery Carranza, por el equipo Azul, e Ingrid Treviño, por el Rojo, tuvieron que disputar su permanencia. Antonio Rosique dio inicio al enfrentamiento en el que las cinco competidoras buscaron evitar la eliminación.

En los primeros enfrentamientos, Tanya Núñez consiguió quitarle vidas a Valery Carranza, mientras que Andrea Medina también enfrentó a su compañera y logró salvarse. Posteriormente, Ingrid Treviño disputó un duelo contra Paulina Menchaca y terminó por quitarle su última vida de esa fase, por lo que la representante azul tuvo que avanzar al enfrentamiento definitivo.

La última etapa enfrentó a Paulina Menchaca contra Valery Carranza, ambas integrantes del equipo Azul. Valery tomó ventaja al conseguir victorias consecutivas, aunque Paulina respondió cuando estaba cerca de la eliminación. Finalmente, Carranza obtuvo el resultado que necesitaba para continuar en la competencia y Menchaca se despidió de sus compañeros.

La salida de Paulina representó la segunda eliminación consecutiva para el equipo Azul, después de que Alejandro Aguilera, conocido como ‘El Doberman’, abandonara el programa el domingo 1 de noviembre tras perder contra Aristeo Cázares. Con este resultado, los azules deberán afrontar la siguiente semana con otra integrante menos.

Lista completa de eliminados de Exatlón México 2026: Equipo Rojo y Azul

Exatlón México 2026 suma 11 participantes eliminados mediante los duelos de la décima temporada, nueve del equipo Azul y dos del Rojo. El registro también incluye dos bajas por lesión que no forman parte de las eliminaciones deportivas.

Equipo Rojo

Anaid Torres: 30 de agosto de 2026.

30 de agosto de 2026. Pablo Franco: 4 de octubre de 2026.

4 de octubre de 2026. Ella Bucio: 11 de octubre de 2026, salida por lesión.

11 de octubre de 2026, salida por lesión. Zudikey Rodríguez: noviembre de 2026, salida por lesión.

Equipo Azul

Erick Segura: 6 de septiembre de 2026. María Salazar: 13 de septiembre de 2026. Irvin Villatoro: 20 de septiembre de 2026. Natasha Septién: 27 de septiembre de 2026. Natalia Rojas: 11 de octubre de 2026. Hugo Espinoza: 18 de octubre de 2026. Gina Torres: 25 de octubre de 2026. Alejandro Aguilera: 1 de noviembre de 2026. Paulina Menchaca: 8 de noviembre de 2026.

Con la salida de Menchaca, el equipo Azul suma otra baja en su intento por recuperar terreno frente a los Rojos. La competencia continuará el lunes 9 de noviembre, cuando los participantes regresen a los circuitos para disputar los beneficios de la siguiente semana.