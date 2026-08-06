Atlético La Paz alerta por el futuro sin ascenso

Atlético La Paz advierte que eliminar el ascenso frena proyectos deportivos, afecta a las familias de los jugadores y debilita el mérito competitivo

Atlético La Paz analiza ir al TAS tras desaparecer el ascenso en México. Imago 7

Samuel Hernández, presidente de Atlético La Paz, expresó su preocupación por la decisión de mantener cerrado el ascenso y descenso en el futbol mexicano. El directivo aseguró que la medida genera incertidumbre entre los jugadores de la Liga de Expansión, quienes ven limitado su desarrollo profesional y el futuro económico de sus familias.

El club sudcaliforniano analiza alternativas legales, incluido acudir al TAS, aunque Hernández aclaró que no buscan confrontarse con la Federación Mexicana de Fútbol ni con la Liga MX. Atlético La Paz había construido su proyecto con la expectativa de competir por el ascenso en la temporada 2026-2027, por lo que ahora deberá replantear su crecimiento. LEE LA NOTA COMPLETA

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