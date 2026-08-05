La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuántas veces se puede votar por los nominados y cómo hacerlo? Paso a paso

El público puede salvar a sus habitantes favoritos mediante el sitio oficial o el código QR habilitado durante las galas del reality

¿Cómo y dónde votar en La Casa de los Famosos? | @LaCasaFamososMx

Las nominaciones vuelven a colocar al público en el centro de La Casa de los Famosos México 2026. Una vez definida la placa semanal de este miércoles, la audiencia tendrá la posibilidad de intervenir en el resultado mediante votos positivos para respaldar a los habitantes que desea mantener dentro de la competencia.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos México 2026 y cuántos votos se permiten por día?

La votación se realiza únicamente a través del portal oficial de La Casa de los Famosos México, en el apartado identificado como “VOTA”. La plataforma se habilita durante los horarios establecidos por la producción y también puede abrirse al escanear el código QR que aparece en las transmisiones de Canal 5, Las Estrellas y ViX.

El procedimiento comienza al ingresar al sitio mientras la votación se encuentre activa. Después, el usuario debe seleccionar la imagen o el nombre del participante nominado, emitir su elección y confirmar el voto para que quede registrado por el sistema.

A diferencia de otros formatos, el público no vota para eliminar a un habitante. La dinámica consiste en salvar al concursante elegido, por lo que quienes reciben mayor respaldo aumentan sus posibilidades de continuar, mientras la persona con menor cantidad de votos abandona el programa.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos México 2026? Paso a paso

La cantidad de votos disponibles depende del tipo de usuario. Las personas que no cuentan con una suscripción a ViX Premium pueden votar una vez durante el periodo habilitado, mientras los suscriptores del servicio tienen acceso a un máximo de 10 votos por cada día de actividad.

Ingresa al sitio oficial de La Casa de los Famosos México 2026 cuando la votación esté abierta. También puedes escanear el código QR que aparece durante la pregala, gala o postgala. Entra al apartado “VOTA”. Selecciona la fotografía o el nombre del habitante nominado que deseas salvar. Confirma tu elección para que el voto quede registrado. Recuerda que el voto es para salvar, no para eliminar. Sin ViX Premium puedes emitir un voto durante el periodo habilitado. Con una suscripción activa a ViX Premium puedes repartir hasta 10 votos por día entre los nominados disponibles.

¿Cuándo se puede votar en La Casa de los Famosos México 2026? Fechas y horarios

Los primeros periodos suelen abrirse los miércoles, después de que los habitantes ingresan al Confesionario y se anuncia la lista de nominados. La plataforma permanece disponible durante la gala y la postgala, de acuerdo con las indicaciones realizadas por Galilea Montijo y los conductores de las emisiones complementarias.

La votación vuelve a habilitarse el jueves y el viernes durante la pregala, la gala y la postgala. La placa puede modificarse cuando el líder de la semana utiliza su beneficio para salvar a uno de los nominados, quien deja de aparecer entre las opciones disponibles para el público.

El proceso concluye el domingo, cuando los votos se reciben desde la pregala de las 20:00 horas y hasta los minutos finales de la transmisión. La producción contabiliza el respaldo acumulado y anuncia al habitante con menor apoyo, quien se convierte en el siguiente eliminado de La Casa de los Famosos México 2026.

Miércoles: las votaciones abren después de anunciarse a los nominados y permanecen disponibles hasta el final de la postgala, alrededor de las 00:00 horas.

Jueves: vuelven a habilitarse desde la pregala, aproximadamente a las 21:30 horas, y cierran al terminar la postgala, cerca de las 00:00 horas.

Viernes: se mantiene la misma dinámica, desde la pregala de las 21:30 horas hasta el cierre de la postgala. La placa se actualiza después de que el líder salva a un nominado.

Domingo: la votación abre durante la pregala, a partir de las 20:00 horas, y cierra en los minutos finales de la gala de eliminación.

Los horarios pueden modificarse de acuerdo con las indicaciones de la producción durante las transmisiones.

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