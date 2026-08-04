Coyotes de Tlaxcala se deslinda de comunicado de jugadores sobre ascenso y descenso

La institución afirmó desconocer el origen del texto y aclaró que no fue autorizado por sus canales oficiales. El posicionamiento surge tras protestas y peticiones de los deportistas a la federación

El equipo tlaxcalteca vio acción ante Mineros este fin de semana | Imago7

Los Coyotes de Tlaxcala emitieron un comunicado para deslindarse del documento difundido por futbolistas de la Liga de Expansión MX en contra de la permanencia del sistema sin ascenso ni descenso a la Liga MX. El club aseguró que desconoce el origen y la procedencia del texto.

La institución fue directa al señalar que “desconoce el origen y la procedencia del documento que actualmente circula en diversas redes sociales y plataformas digitales”. Con esta postura, Tlaxcala FC marcó distancia respecto al pronunciamiento atribuido a jugadores de distintos clubes de la categoría.

El equipo también explicó que el documento “no ha sido emitido, autorizado ni difundido por los canales oficiales del Club”. Por ello, añadió que se deslinda “completamente de su contenido y de cualquier interpretación que pudiera derivarse del mismo”.

¿Cuál es la demanda de los jugadores?

Los futbolistas de la Liga de Expansión manifestaron su rechazo a la decisión de mantener suspendidos el ascenso y descenso en el fútbol mexicano y solicitaron explicaciones a la Federación Mexicana de Fútbol. En un comunicado conjunto, señalaron que la medida fue tomada sin escuchar a los jugadores, pese a que impacta directamente su presente y futuro profesional. Recordaron que la suspensión aprobada en 2020 tendría una duración de cinco años y que el ascenso debía regresar para la temporada 2026-2027, por lo que consideran que eliminarlo de manera permanente rompe el compromiso asumido en ese momento.

Los jugadores también advirtieron que la desaparición del ascenso y descenso ha provocado una disminución en salarios, asistencia a los estadios, patrocinios e inversión en los clubes, además de limitar el desarrollo deportivo y las oportunidades para las nuevas generaciones. Afirmaron que el mérito deportivo debe prevalecer sobre los intereses económicos, hicieron un llamado a los futbolistas de la Liga MX para respaldar la causa y reiteraron que no buscan privilegios, sino el derecho a competir por un lugar en Primera División mediante el rendimiento en la cancha.

Sale a la luz un comunicado oficial de los jugadores.



Estos piden fútbol con ascenso y descenso.



Interesante situación, los clubes observan como ellos toman la iniciativa tras las decisiones de estas semanas. pic.twitter.com/UjWfCF0njS — Cántalo Camacho (@CantaloCamacho) August 3, 2026

La inconformidad también se reflejó durante las primeras jornadas del Apertura 2026, cuando equipos como Mineros de Zacatecas, Atlético Morelia y Leones Negros realizaron manifestaciones en cancha. Entre ellas estuvieron las fotografías con la boca cubierta y el retraso en el inicio de algunos partidos.

Aunque Tlaxcala FC fue incluido entre los clubes cuyos jugadores respaldaban la postura, la institución pidió a aficionados y medios “informarse únicamente a través de nuestros canales oficiales”, donde se dará a conocer cualquier información relacionada con el equipo.

El comunicado cerró con un mensaje de agradecimiento a su afición y con la firma del Club Coyotes de Tlaxcala. La institución no fijó postura sobre el ascenso y descenso, sino que limitó su respuesta a desconocer el documento y a separarse de su contenido.

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