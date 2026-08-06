Antonio Mohamed celebra la goleada de Toluca: “Somos difíciles de vencer”

El técnico destacó los 40 remates de los Diablos Rojos, el arco en cero y la evolución colectiva antes de visitar al LAFC

El estratega salió con buenas sensaciones del Nemesio Diez | Imago7

Antonio Mohamed terminó satisfecho con la presentación del Toluca en la Leagues Cup 2026. Los Diablos Rojos derrotaron 3-0 al Seattle Sounders en el Estadio Nemesio Diez, resultado que el entrenador valoró tanto por la contundencia como por el funcionamiento colectivo. El conjunto escarlata dominó al vigente campeón del certamen y comenzó con tres puntos su participación en el torneo.

Toluca impuso condiciones ante el campeón

La diferencia quedó reflejada desde los primeros minutos. Jesús Gallardo abrió el marcador al minuto 3, Helinho amplió la ventaja al 64 y Federico Viñas cerró la goleada en el tiempo agregado. Toluca terminó el encuentro con 40 remates, 18 disparos a portería y el 67 por ciento de posesión, mientras Seattle apenas registró cuatro intentos. La actuación confirmó el amplio dominio del equipo local.

Mohamed comparó lo ocurrido con los partidos de la Concacaf Champions Cup y reiteró que los clubes estadounidenses enfrentan una dificultad diferente cuando juegan en territorio mexicano. “Me queda la misma sensación que tuve en la Concachampions: a ellos les cuesta más jugar acá, sabiendo que son los campeones de esta competencia. Lo tengo clarísimo y ya dije muchas veces lo que pensaba. Ojalá que un equipo mexicano pueda competir y llegar hasta la última instancia; sería lindo”.

El estratega también consideró que el marcador pudo ser más amplio debido al número de oportunidades generadas. “Nosotros hicimos un gran partido. Las sensaciones son muy buenas con el gol del final, porque pateamos 40 veces al arco y era para hacer más goles. Esa es la idea, porque puede darte un punto más si hay empate al final”, explicó sobre una diferencia que podría adquirir valor en los criterios de clasificación.

Mohamed explica la fórmula ofensiva

Aunque Toluca encontró el primer gol rápidamente, el segundo tardó más de una hora en llegar. Stefan Frei evitó que Seattle recibiera una diferencia mayor y concluyó el encuentro con 16 atajadas. Ante esa resistencia, Mohamed pidió a sus futbolistas buscar remates bajos para aumentar las posibilidades de superar al guardameta estadounidense. “Son situaciones. Pedí mucho que patearan abajo, porque el portero sacaba todo arriba. Sacó una con el pie abajo y, en la otra que pateamos, dio rebote y pudo venir el segundo gol. El objetivo siempre es dominar a los rivales, ser superiores y generar muchas opciones de gol. A veces entran y otras no, pero esta es nuestra idea”, declaró el entrenador.

Más allá de la cantidad de anotaciones, Mohamed puso el acento en la recuperación del estilo que pretende para el equipo. El argentino busca un Toluca intenso, capaz de circular con velocidad y sostener el dominio durante largos periodos. “Ya van dos partidos y estamos recuperando la forma que queremos en intensidad y circulación de la pelota. Ahora tenemos un partido de visitante muy complejo en Los Ángeles y esperamos repetir la actuación”.

Federico Viñas se estrena y Toluca recupera el cero

La noche también tuvo un significado especial para Federico Viñas. El delantero uruguayo ingresó durante el segundo tiempo y marcó su primer gol con Toluca mediante un remate de cabeza en el contragolpe que sentenció el 3-0. Su aparición cerró una actuación en la que los locales generaron 20 ocasiones claras, aunque desperdiciaron varias antes del tanto definitivo.

Mohamed explicó que Viñas todavía atraviesa un proceso de adaptación, tanto al funcionamiento del equipo como a las condiciones de Toluca. “Está en un periodo de adaptación a la altura y al equipo; seguramente el gol le dará confianza. Necesitábamos mantener la portería en cero. Solamente lo habíamos hecho ante Chivas en la primera jornada y en los tres partidos siguientes habíamos recibido gol. Fue muy bueno y esperamos repetirlo”.

La solidez defensiva fue otro de los puntos que dejó conforme al técnico. Seattle únicamente realizó dos disparos a portería y apenas tuvo una ocasión clara, mientras Toluca controló el encuentro desde la posesión y recuperó la pelota con rapidez. La goleada no solo significó un estreno favorable, sino también una respuesta después de varios partidos en los que el equipo había concedido anotaciones.

Luis García responde en la competencia interna

Luis García recibió nuevamente la oportunidad en la portería y respondió con el arco en cero. Mohamed reconoció su evolución, pero aclaró que Hugo González continúa dentro de una competencia interna que permite al cuerpo técnico elegir entre dos alternativas confiables para el puesto. “Él ha sido muy importante y Hugo también. Es una competencia interna. Cuando lo ha hecho Hugo, también ha respondido muy bien. Estamos muy bien en ese puesto. Luis ha tenido un crecimiento impresionante y ojalá que siga trabajando igual, que mantenga la humildad, como todos en el equipo, para continuar creciendo”, afirmó.

La disputa por la titularidad no se limita a la portería. Mohamed considera que la profundidad de la plantilla le permite modificar nombres sin perder la identidad futbolística. “Es una competencia interna, todos saben que cualquiera puede jugar. Esto nos da la tranquilidad de seguir buscando alternativas. El equipo está recuperando la forma, tanto física como futbolística, y eso para nosotros es fundamental. Los rivales saben que, cuando estamos bien, somos difíciles de vencer”.

Toluca tendrá su siguiente prueba como visitante frente a Los Angeles FC en el BMO Stadium. El encuentro está programado para el sábado 8 de agosto y representará un desafío distinto para el campeón mexicano, ahora fuera de la altura y ante otro rival de la MLS.

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